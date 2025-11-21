京東台企好物館 助台商拓展市場

「京東台企好物館」於11月18日正式啟動，作為大陸首個聚焦於台灣全域全品類優質產品的電商平台，此舉加速兩岸經貿流通，協助台企對接大陸市場，為台灣特色商品開拓更廣闊的銷售渠道。

台企好物館負責人戴欣璇表示，這一平台為台資企業提供了快速打通大陸銷售通路的捷徑，借助數字化轉型，台企能有效提升品牌影響力，同時降低拓展成本、提高營運效率。對大陸消費者而言，則能一站式選購優質台灣全品類好物，滿足多元化的消費需求。

據悉，台企好物館憑藉京東的流量、技術與供應鏈資源，為台商量身打造專屬線上展銷空間，並透過線上線下融合模式，助推台灣產品進入大陸日用消費市場。台商優市網主理人郭柏君表示，此創新模式成功搭建起品質、市場與產業間的橋梁。

「這為台商帶來前所未有的機遇，推動經貿合作邁向新高度。」澳門台協會長、珠海台協常務副會長吳易舫表示，珠海、澳門有許多優質台企產品，可藉此平台整合資源，進一步拓展大陸市場。

開幕首日，來自各地的台灣企業家蜂擁而至。泰州市台商協會會長張博均也出席此次開幕活動，他認為台企中有許多產品具市場潛力，此次模式能為台商拓展新的銷售渠道。

京東台企好物館以「線上先行」為策略，逐步推動線上線下融合，現場展示包括大同電鍋、高山烏龍茶、食品伴手禮等代表性商品，不僅協助台灣優質產品便捷進入大陸，更有助提升品牌能見度。其中，揭陽台協會長潘麗敏此次帶來獲獎高山茶上架台企好物館，期待讓大陸消費者零距離體驗台灣品質。

大同公司業務處長卓建羽說，大同電鍋是在台灣有90%市佔率，是台灣飲食文化的重要代表，「相信我們優質的台企產品，讓大陸消費者零距離體驗寶島匠心、在平台上會有很好成績。」