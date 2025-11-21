陸IC設計產業銷售 首破千億美元

中國半導體行業協會集成電路（積體電路）設計分會理事長魏少軍20日在一場活動上表示，今年大陸晶片設計產業銷售估達1,180.4億美元，是首次突破千億美元，在全球積體電路產品市場的比例與去年相比有一定提升。不過，高端的計算機晶片占比遠低於國際水準，顯示大陸晶片產品的總體水平還處在中低端。

《科創板日報》報導，2025集成電路發展論壇（成渝）暨31屆集成電路設計業展覽會（ICCAD-Expo 2025）20日登場，魏少軍在活動演講做出上述表示。

他提到，2025年大陸晶片設計產業全行業銷售預計為人民幣8,357.3億元（約新台幣3.67兆元），相比去年增長29.4%。若按美元與人民幣1:7.08匯率計算，全年銷售約1,180.4億美元，占全球積體電路產品市場的比率與上年相比，會有一定上升。

另據《C114通信網》消息，魏少軍表示，2006年至2025年的20年，大陸晶片設計產業的年均複合增長率為19.6%，是唯一一個自有統計數據以來沒出現過衰退的細分產業領域。他預估在2030年前，大陸晶片設計業的規模達到有望超過人民幣1兆元。

魏少軍指出，從產品領域分布情況來看，通訊晶片和消費類電子晶片的分額占了全部銷售的66.48%，接近3分之2。而計算機晶片的占比只有7.7%，與國際上25%的占比差距巨大，「由此也可以看出，大陸晶片產品的總體水平還處在中低端。」

魏少軍表示，2025年預計有831家企業的銷售超過人民幣1億元，比2024年的731家增加100家，增長率達到13.7%。從地域分布看，銷售過億元（人民幣）企業主要集中在長三角地區。2025年，長江三角洲區域擁有418家企業，占比高達50.3%；其次是中西部地區，有142家企業，占比17.1%；珠江三角洲和京津環渤海地區分別有138家和133家企業。