磷酸鐵鋰行業 成本售價矛盾突出

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國化學與物理電源行業協會18日在北京舉行《磷酸鐵鋰材料行業成本研究》研討會。這份研究顯示行業成本與價格矛盾突出。磷酸鐵鋰憑藉其高安全性、長循環壽命和成本優勢，已成為全球動力電池與儲能電池的主流技術路線之一，中國具備全球最完整、最具競爭力的供應鏈。

中新社報導，中國化學與物理電源行業協會副秘書長湯雁表示，當前鋰電產業增長動能強勁，2025年1—9月中國鋰離子電池出口額達553.8億美元，同比增長26.75%，國內新能源汽車滲透率突破45%，儲能裝機量同比激增60%，全行業產值有望突破3萬億元（人民幣，下同）大關。

在需求大增的背後，磷酸鐵鋰材料行業自2022年以來成本與價格矛盾突出，已成為鋰電產業鏈利潤承壓最嚴重的環節。

中國化學與物理電源行業協會磷酸鐵鋰材料分會秘書長周波發布並解讀《磷酸鐵鋰材料行業成本研究》時介紹，研究選取湖南裕能、德方納米等7家頭部企業的經審計數據為核心樣本，基於2025年1—9月一次燒結工藝（二次燒結成本更高）、壓實密度2.4—2.55克/立方公分（主流應用規格）的磷酸鐵鋰材料，選用平均法與市場份額加權法得出15714.8元/噸—16439.3元/噸（未稅價格）為行業平均成本區間。而該期間磷酸鐵鋰市場平均售價為14177.1元/噸。 　　

針對行業現狀，湯雁發出協同行動倡議：以成本指數為「度量衡」，重建市場定價邏輯，遏制內卷式惡性競爭；以創新升級為「突破口」，推動行業從規模競爭向質量競爭跨越；以供需平衡為著力點，構建協同發展生態，引導產能有序釋放。

