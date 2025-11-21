廣西柳州 打造新能源汽車產業高地

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
廣西柳州將大力發展新能源車。圖為東風柳州汽車有限公司乘用車總裝車間，工作人員進行裝配作業。（新華社資料照）
廣西柳州市目前成為中國大陸新能源汽車滲透率最高的城市，該市市長劉勝友19日在南寧市表示，柳州市將加快汽車產業向高端化和新能源化轉型，全力打造國際新能源汽車產業高地。

中新社報導，廣西壯族自治區人民政府新聞辦公室19日舉行「高質量完成十四五規劃系列主題新聞發布會」（第十七場）。劉勝友在會上介紹，柳州深入實施傳統產業轉型升級三年行動，推動汽車、鋼鐵、機械「老三樣」傳統產業向高端化、智能化、綠色化轉型。 　　

近年來，柳州汽車產業向新邁進。上汽通用五菱汽車股份有限公司建成全球首個「島式」精益智造智能工廠，攜手華為技術有限公司持續深化「三智」（輔助駕駛、智能座艙、智能製造）合作開發新車型；廣西首台工業版人形機器人在柳州下線，並入駐東風柳州汽車有限公司，實現「柳產人形機器人」造「柳產車」。

劉勝友表示，柳州市汽車產量累計達3200萬輛，新能源汽車產量累計突破300萬輛，以整車製造為龍頭牽引，帶動電池、電機等關鍵核心零部件集群發展，新能源全產業鏈競爭力不斷提升。

柳州引進國軒高科股份有限公司、瑞浦賽克動力電池有限公司等一批海內外知名零部件企業，建成新能源電池電芯產能55.5吉瓦時，新能源汽車零部件本地配套率超60%；引進陽光新能源開發股份有限公司、廣州鵬輝能源科技股份有限公司等行業龍頭企業，新能源裝機容量達284.3萬千瓦。

目前，柳州累計建成公共充電樁24115個、個人充電樁46986個，新能源汽車滲透率61.1%，新能源汽車保有量超過28.8萬輛，成新能源汽車滲透率最高城市。

