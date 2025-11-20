安全遭質疑！電動車事故頻傳 小米市值2個月內蒸發2.1兆元

小米集團股價在2個月內下跌34.7%，市值蒸發了超過5300億港元（新台幣約2.1兆元）。儘管第三季財報表現不錯，仍無法扭轉小米因汽車安全性受質疑、工廠進度延誤、記憶體晶片漲價擠壓利潤率等因素帶來的市場悲觀情緒。

據陸媒第一財經報導，自9月25日至11月19日收盤，小米股價跌幅已達34.7%，市值蒸發超過5300億港元。這一縮水規模超出同期蔚來、理想、小鵬和零跑等電動車企的市值總和（約5000億港元）。

截至11月19日收盤，小米集團股價較6月27日61.45港元的年內高點累計跌幅達36.83%。9月25日小米發布17系列等新品，隔日股價大跳水，單日跌幅達8.07%。此後，小米股價持續走低，10月單月市值蒸發超2800億港元，創下公司史上最大單月跌幅。

小米股價下跌主要原因包括電動車今年屢傳事故，安全性遭到質疑。今年3月份，一輛小米SU7在安徽一高速公路遭遇嚴重交通事故，造成3人死亡。10月份，成都又發生一起SU7 Ultra碰撞起火事故，因車門無法打開，車主未能逃脫命喪火海。此外，因L2級高速領航輔助駕駛功能存在缺陷，小米在9月份宣布召回11.7萬輛SU7。

工廠建設進度出現延誤也是股價下跌原因之一。小米原計劃二期工廠投產後年產能提升至30萬輛，但出現延期，原定10月的產能爬坡可能將推遲。該公司最新公布的10月交付量為4萬多輛，與9月基本持平。

另外，高盛分析師11月1日將小米目標價下調超10%，並指出記憶體晶片成本上漲會進一步擠壓利潤率。

據界面新聞日前報導，小米10月底推出Redmi K90標準版定價人民幣2599元，比上一代K80調漲300元，引發市場議論。小米集團總裁盧偉冰在回應時坦言，今年記憶體市場價格上漲比預期要高得多；小米創辦人雷軍更抱怨記憶體「漲價實在太多」。

第一財經報導，盧偉冰在業績電話會上表示，2026年將會非常有挑戰，預計明年小米汽車的毛利率可能出現下滑。一是明年汽車廠家都面臨購置稅補貼政策減半的影響；二是汽車行業玩家多，產業發展在非常早期，需要經過一段時間激烈的競爭才會收斂，小米汽車要順應行業的變化。