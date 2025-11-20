港深建全球金融科技中心

香港和深圳財經部門，宣稱要聯手打造全球金融科技中心，以此來鞏固提升香港的國際金融中心地位、助力深圳建設具全球重要影響力的產業金融中心。

港府的財經事務及庫務局與深圳市地方金融管理局於昨（19）日聯合發布「關於攜手打造港深全球金融科技中心的行動方案（2025-2027年）」，提出打造全球金融科技中心。

港府財庫局局長許正宇說，兩地聯手推出的方案，結合香港在金融科技領域的領先優勢，與深圳的產業金融強項，提出多項涵蓋數位金融、科技金融等範疇重點措施，目標是在2027年年底前，落地超過20個深港跨境數據驗證平台金融領域應用場景。

新行動方案有六項重點措施，包括：推動深圳金融機構在香港成立金融科技子公司；支持兩地共建金融科技聯合孵化器；鼓勵深圳科技企業利用香港「生物科技公司上市通道」等便利政策來港融資；鼓勵深圳企業在港發行可持續發展離岸人民幣債券；推動數位人民幣應用場景持續創新；以及支持兩地共同參與「多種央行數碼貨幣跨境網絡」項目的研究與應用。