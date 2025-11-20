快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「對數據從業人員達到一定規模的企業，分檔次給予100萬元（人民幣，下同）至1000萬元的重磅獎勵。」貴州省大數據發展管理局局長朱宗堯18日在貴州省政府新聞辦舉行的記者會上說，《貴州省大數據發展專項資金支持數據產業重點發展方向（2025年版）》（簡稱政策文件）近期已正式發布。

中新社報導，作為中國大陸首個國家級大數據綜合試驗區，貴州2024年數位產業規模達2549.4億元，數位經濟增速連續9年位居大陸前列。發布的政策文件內容涵蓋8個方面，覆蓋特色產業培育、人才隊伍建設、高質量數據供給、產品技術標準創新、場景應用拓展、財政金融支撐等關鍵環節。

聚焦支持培育特色產業集群，政策文件設置企業規模與營收「雙重獎勵」，如業務增長即獎勵，對數據企業當年數據標注業務收入，直接給予3%的普惠性獎勵。

支持人才隊伍建設方面，重在成果導向、重獎英才，對在研發、攻關等環節取得突出成效的個人，最高給予50萬元一次性補貼；在支持高質量數據供給方面，對建設數據流通基礎設施的優質項目，最高給予500萬元獎勵，鼓勵企業參與公共數據治理與標注服務，對打造高質量公共數據集的主體，最高獎勵500萬元。 　　

在支持產業園建設方面，對經認定的貴州省數智產業園，每年最高500萬元項目獎補。融資有貼息，對數據標注企業當年用於業務發展的銀行貸款，最高500萬元貼息支持。

為加快推動政策的見效落地和精準實施，貴州省大數據發展管理局還發布了《2025年度貴州省鼓勵數據產業發展政策項目資金申報指南》。與此同時，關於數據及數據標注企業、產品等相關認定團體標準的研究制定和認定籌備工作也在加快推進中。

相關新聞

北京科技成果轉化 按下加速鍵

北京力爭到2027年，基本形成高效協同、富有活力的科技成果轉化體系，促成1000家合作平台、5000項技術開發合作項目，...

綠電先鋒 內蒙架電力橋跨省外送

內蒙古自治區政府新聞辦18日召開記者會稱，內蒙古通過架設跨區域生態「電力橋」，走出了一條新能源消納的新路。

貴州獎勵數據產業 最高千萬元人民幣

「對數據從業人員達到一定規模的企業，分檔次給予100萬元（人民幣，下同）至1000萬元的重磅獎勵。」貴州省大數據發展管理...

「安世之亂」有解 荷蘭中止干預 母公司聞泰：控制權仍舊受限

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯昨（19）日發布聲明稱，荷蘭政府決定採取建設性措施，中止對安世半導體的干預。對此，安世母公司聞泰科技...

富士康部署蘋果折疊機 搭建專屬生產線

外界企盼已久的蘋果首款折疊手機iPhone Fold有關鍵新進展，核心的「無折痕」螢幕傳出已定型，有消息指，供應鏈合作夥...

港深建全球金融科技中心

香港和深圳財經部門，宣稱要聯手打造全球金融科技中心，以此來鞏固提升香港的國際金融中心地位、助力深圳建設具全球重要影響力的...

