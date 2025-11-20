綠電先鋒 內蒙架電力橋跨省外送

內蒙古自治區政府新聞辦18日召開記者會稱，內蒙古通過架設跨區域生態「電力橋」，走出了一條新能源消納的新路。

中新社報導，內蒙古自治區能源局副局長陳錚表示，內蒙古加強跨省跨區新能源合作，在大陸全國範圍內率先開展跨省域特高壓綠電交易，與北京、天津等5個省市建立了綠電外送交易合作關係，穩步提升上海廟—山東、錫盟（錫林郭勒盟）—泰州等外送通道的綠電輸送規模和配比。

內蒙古是大陸國家重要能源基地，煤炭、風能、太陽能等能源資源儲量豐富。為增加綠色能源供給，近年來，內蒙古加快新能源發電外送工程建設，業界稱之為「蒙電外送」。今年前10個月，內蒙古新能源外送電量近800億千瓦時，同比增長超60%，占大陸全國1/3以上，穩居大陸首位。

在電力外送的同時，內蒙古新能源就地消納也有一系列措施，如試點建設零碳和低碳園區，推進新興產業和工業項目綠電應用；開發建設抽水蓄能電站，加快建設烏海、赤峰芝瑞抽水蓄能，巴彥淖爾太陽溝、包頭美岱抽水蓄能均已按計畫開工。 此外，內蒙古的儲能項目也已涵蓋鋰電池、液流電池、飛輪儲能等多種技術路線。預計到今年年底，內蒙古新型儲能建成裝機規模達到1600萬千瓦。