快訊

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

北京科技成果轉化 按下加速鍵

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

北京力爭到2027年，基本形成高效協同、富有活力的科技成果轉化體系，促成1000家合作平台、5000項技術開發合作項目，轉化孵化（扶持發展）3000家科技型企業、600家專精特新企業，轉化一批服務大陸國家戰略需求、滿足北京經濟社會發展需要的重大科技成果。

中新社報導，北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會副主任楊璞在18日舉行的記者會上提到上述內容。當天，《北京市推進科技成果轉化落地行動方案（2025—2027年）》（簡稱行動方案）發布，楊璞對行動方案進行介紹。 　　

根據行動方案，北京將圍繞高精尖產業和未來產業發展及企業創新發展需求，通過「揭榜掛帥」、「賽制」等，建立企業出題、研發單位答題、聯合攻關的科研組織模式。持續推進北京高等院校高精尖創新中心建設，鼓勵企業與高校共建產教融合基地、校企實訓基地，加速高校科技成果產業化。　行動方案指出，北京將支持企業建設概念驗證、中試驗證、檢驗檢測平台，為提升科技成果成熟度提供支撐。引導科技企業孵化器完善超前孵化能力，推動前沿、顛覆性技術轉化為創業項目；鼓勵標竿孵化器集聚各類資源要素，提供全周期、專業化的孵化服務。 　　

行動方案明確，北京將加強京津冀科技成果轉化供需對接，定期發布京津冀概念驗證、中試平台目錄，鼓勵平台跨區域服務。圍繞六條重點產業鏈和五個先進製造業集群產業布局，推動三地重點領域企業發布場景需求，促進科技成果示範應用。　行動方案還提到，北京將加大國際知名技術轉移機構、外資研發中心和國際頂級科研機構引進力度，鼓勵與研發單位、科技領軍企業合作，推進成果轉移轉化。

北京 高校
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

疑多次聯繫大陸政府 美國公民涉嫌向北京提供情報在德國受審

手插口袋送客…陸外交部司長見日本外務省官員 這穿搭疑洩北京1訊號

驚人轉變！彭博：北京清華AI專利數量 超過哈佛等美國4校總和

北京將暫停採購日本水產品 中日關係持續緊繃

相關新聞

北京科技成果轉化 按下加速鍵

北京力爭到2027年，基本形成高效協同、富有活力的科技成果轉化體系，促成1000家合作平台、5000項技術開發合作項目，...

綠電先鋒 內蒙架電力橋跨省外送

內蒙古自治區政府新聞辦18日召開記者會稱，內蒙古通過架設跨區域生態「電力橋」，走出了一條新能源消納的新路。

貴州獎勵數據產業 最高千萬元人民幣

「對數據從業人員達到一定規模的企業，分檔次給予100萬元（人民幣，下同）至1000萬元的重磅獎勵。」貴州省大數據發展管理...

「安世之亂」有解 荷蘭中止干預 母公司聞泰：控制權仍舊受限

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯昨（19）日發布聲明稱，荷蘭政府決定採取建設性措施，中止對安世半導體的干預。對此，安世母公司聞泰科技...

富士康部署蘋果折疊機 搭建專屬生產線

外界企盼已久的蘋果首款折疊手機iPhone Fold有關鍵新進展，核心的「無折痕」螢幕傳出已定型，有消息指，供應鏈合作夥...

港深建全球金融科技中心

香港和深圳財經部門，宣稱要聯手打造全球金融科技中心，以此來鞏固提升香港的國際金融中心地位、助力深圳建設具全球重要影響力的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。