北京科技成果轉化 按下加速鍵
北京力爭到2027年，基本形成高效協同、富有活力的科技成果轉化體系，促成1000家合作平台、5000項技術開發合作項目，轉化孵化（扶持發展）3000家科技型企業、600家專精特新企業，轉化一批服務大陸國家戰略需求、滿足北京經濟社會發展需要的重大科技成果。
中新社報導，北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會副主任楊璞在18日舉行的記者會上提到上述內容。當天，《北京市推進科技成果轉化落地行動方案（2025—2027年）》（簡稱行動方案）發布，楊璞對行動方案進行介紹。
根據行動方案，北京將圍繞高精尖產業和未來產業發展及企業創新發展需求，通過「揭榜掛帥」、「賽馬制」等，建立企業出題、研發單位答題、聯合攻關的科研組織模式。持續推進北京高等院校高精尖創新中心建設，鼓勵企業與高校共建產教融合基地、校企實訓基地，加速高校科技成果產業化。 行動方案指出，北京將支持企業建設概念驗證、中試驗證、檢驗檢測平台，為提升科技成果成熟度提供支撐。引導科技企業孵化器完善超前孵化能力，推動前沿、顛覆性技術轉化為創業項目；鼓勵標竿孵化器集聚各類資源要素，提供全周期、專業化的孵化服務。
行動方案明確，北京將加強京津冀科技成果轉化供需對接，定期發布京津冀概念驗證、中試平台目錄，鼓勵平台跨區域服務。圍繞六條重點產業鏈和五個先進製造業集群產業布局，推動三地重點領域企業發布場景需求，促進科技成果示範應用。 行動方案還提到，北京將加大國際知名技術轉移機構、外資研發中心和國際頂級科研機構引進力度，鼓勵與研發單位、科技領軍企業合作，推進成果轉移轉化。
