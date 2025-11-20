快訊

北京清大AI專利數 贏美名校

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

數據顯示，北京清華大學在人工智慧（AI）領域發表的學術論文中，入選「全球引用量最高100篇論文」的數量位居全球大學之首，且該校獲得相關專利數量更超過麻省理工學院、史丹福大學、普林斯頓大學與哈佛大學等四所美國頂尖大學的總和。

彭博引述勵訊集團（RELX）旗下專利數據分析服務商律商聯訊（LexisNexis）的數據稱，2005年至2024年末，北京清華累計獲得4,986項人工智慧與機器學習相關專利，僅去年就新增900多項。而在全球該領域的有效專利族群，也就是同一項核心技術在多國申請的全部專利中，中國大陸占比已過半。

不過，美國目前在人工智慧領域仍保有最具影響力的專利與性能最優的模型。例如，在專利影響力排名中，哈佛大學與麻省理工學院始終領先於清華大學。史丹福大學發布的「人工智慧指數報告」也顯示，2024年美國科研機構研發的知名人工智慧模型達40個，而中國大陸為15個。

但在部分性能測評指標上，中國大陸機構正逐步縮小與美差距。

華盛頓智庫美國資訊科技與創新基金會（ITIF）的數據顯示，2019年至2022年間，全球頂尖人工智慧研究者前2%中，中國大陸占比從10%升至26%，美國占比則從35%降至28%。

這讓美國想要保住人工智慧科研領域的領先地位面臨不小挑戰。

LexisNexis駐波恩的智慧財產權分析與戰略高級總監里希特（Marco Richter）稱，「這是不到十年內全球創新領域的驚人轉變，反映了中國打造人工智慧強國的堅定決心與協同努力。」

截至目前，大陸龍頭人工智慧初創企業中，至少有四家由北京清華畢業生創辦。報導特別提及清華大學腦與智慧實驗室，該實驗室專注於計算神經科學、工程學與電腦科學等多領域交叉融合，人工智慧初創公司Sapient正是這種跨學科教育模式結出的碩果。

