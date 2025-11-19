快訊

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

不甩交管闖總統府管制區！無照男遭13警壓制 卻狂喊「我是皇太子」

荷宣布暫停接管安世半導體後 大陸母公司聞泰科技：安世控制權仍受限

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在荷蘭方表示，暫停接管安世半導體後，大陸商務部晚間進一步提到應「撤銷行政令」。不過，安世半導體大陸母公司聞泰科技隨後指出，公司對安世的控制權仍然處於受限狀態。路透
安世半導體僵局近日出現新進展，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）19日在社群平台X上稱，荷方已暫停對安世半導體的干預。儘管如此，安世半導體大陸母公司聞泰科技隨後指出，公司對安世的控制權仍然處於受限狀態。

第一財經指，聞泰科技19日晚間公告稱，2025年11月19日，荷蘭經濟事務與氣候政策部大臣Vincent Karremans在社群媒體上公開發布聲明，聲明中稱：「鑑於近期事態發展，我認為當前正是採取建設性舉措的恰當時機——在與歐洲及國際夥伴密切磋商後，暫停我根據《商品供應法》對安世所下達的部長令。」

公告續稱，雖然上述部長令（Order）被宣布暫停，但2025年10月7日（荷蘭時間）企業法庭裁決依舊處於生效狀態，其效力並未受暫停的部長令任何影響，公司10月13日公告說明的企業法庭的所有緊急措施還在進行中，公司對安世的控制權仍然處於受限狀態，請廣大投資者注意投資風險。

此前，卡雷曼斯19日在X上發聲明表示，已暫停對安世半導體的干預。他說，「鑑於近期的事態發展，我認為現在是採取建設性步驟的正確時機。」

對此，大陸商務部同日晚間發布發言人答記者問稱，11月18日和19日，中荷雙方政府部門在北京就安世半導體問題舉行了兩輪面對面磋商。在磋商中，中方再次強調，造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷方，敦促荷方切實採取實際行動，迅速且有效推動安世半導體問題早日解決，恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定。荷方主動提出，暫停荷經濟大臣根據《貨物可用性法案》簽發的行政令。

大陸商務部發言人指，中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，認為這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離解決全球半導體產供鏈動盪和混亂的根源「撤銷行政令」還有差距。同時，在荷經濟部推動下的企業法庭剝奪聞泰科技對荷蘭安世控制權的錯誤裁決，仍是阻礙問題解決的關鍵所在，希望荷方繼續展現與中方真誠合作的意願，真正提出建設性解決問題的方案。

上述發言人還稱，雙方同意應取消行政干預，支持並推動企業透過協商依法解決內部糾紛，既保護投資者的合法權益，也為恢復全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利的條件。

