聯合新聞網／ 綜合報導
近期受寒流與原料大漲影響，羽絨衣價格備受關注。示意圖／ingimage
中國大陸多地近期受寒流影響，羽絨原料市場明顯升溫，白鴨絨、白鵝絨價格同步大漲。由於羽絨服是冬季熱銷商品，成衣價格也被迫跟著上移，市場壓力節節升高。

根據《財聯社》報導，青島多名羽絨業者指出，90％白鴨絨先前每噸最低約17萬人民幣（約新台幣74.6萬元），近月已漲至約58萬人民幣（約新台幣254萬元）。以一件短版羽絨服來說，算上原料、人工費用之後，成衣廠的出廠價格已逼近1千元人民幣（約新台幣4300元）。

羽絨原料供應緊縮，使品牌不得不調整策略。對於中高階品牌而言，提升布料、設計與加工技術，成為回應市場變化的方式；部分業者也積極建立原料合作管道，例如與歐洲產地合作採購鵝絨，以確保供應穩定。

下游成衣品牌在需求旺季同樣感受到變化。業者觀察，近年羽絨服市場逐漸往分級化發展，從戶外機能、精品品牌到大眾商品，各自找定位。消費者對羽絨服的要求也比以往更高，除了保暖性，耐磨、抗菌與廓型設計等實用細節，逐漸成為購買考量。

不過，上游原材料的供給端並不樂觀。由於羽絨屬於肉鴨、肉鵝屠宰後的副產品，近年禽類出欄量下降，加上部分地區天氣波動，使原料供應更吃緊。對生產商而言，「想多備一點料都難」，價格走勢也更難預測。

在寒流與原料上漲的雙重推動下，大陸今年冬季羽絨衣買氣雖強，但業者普遍表示，市場景氣要看能否撐過這波成本壓力，「原料一天一個價，出廠價也只能被迫調整。」有工廠直言，這場漲勢短時間恐怕難以回頭。

羽絨衣 寒流 漲價 原物料
相關新聞

蘋果摺疊iPhone有新進展？外媒指「富士康已搭建專屬生產線」

蘋果首款摺疊手機iPhone Fold有了關鍵新進展，核心的「無摺痕」螢幕傳出已定型，外媒指，供應鏈合作夥伴富士康已搭建...

小米集團股價跌破40港元 較6月最高點已跌超30%

儘管前一晚小米集團公布今年第3季財報中，多項數據創新高，但仍未能扭轉市場拋售情緒。小米集團19日股價持續走弱，盤中最低觸...

未受蔡國強炸山影響 始祖鳥母公司Q3大中華區銷售增近5成

始祖鳥、Salomon的母公司亞瑪芬體育近日發布2025年第3季度財報，分地區而言，中國大陸是亞瑪芬第3大市場，第3季度...

寒流來襲 陸鵝絨狂飆三倍！業者喊苦：成本看不見盡頭

中國大陸多地近期受寒流影響，羽絨原料市場明顯升溫，白鴨絨、白鵝絨價格同步大漲。由於羽絨服是冬季熱銷商品，成衣價格也被迫跟著上移...

香港與深圳提出聯手打造「全球金融科技中心」 盼提升國際金融中心地位

香港和深圳財經部門，宣稱要聯手打造全球金融科技中心，以此來鞏固提升香港的國際金融中心地位、助力深圳建設具全球重要影響力的...

美國最大海外債主新動作！大陸續減持 日本掃貨

美國財政部於當地時間18日發布國際資本流動報告顯示，其中大陸持有的美國國債規模較8月減少5億美元，至7,005億美元，是...

