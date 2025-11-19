寒流來襲 陸鵝絨狂飆三倍！業者喊苦：成本看不見盡頭
中國大陸多地近期受寒流影響，羽絨原料市場明顯升溫，白鴨絨、白鵝絨價格同步大漲。由於羽絨服是冬季熱銷商品，成衣價格也被迫跟著上移，市場壓力節節升高。
根據《財聯社》報導，青島多名羽絨業者指出，90％白鴨絨先前每噸最低約17萬人民幣（約新台幣74.6萬元），近月已漲至約58萬人民幣（約新台幣254萬元）。以一件短版羽絨服來說，算上原料、人工費用之後，成衣廠的出廠價格已逼近1千元人民幣（約新台幣4300元）。
羽絨原料供應緊縮，使品牌不得不調整策略。對於中高階品牌而言，提升布料、設計與加工技術，成為回應市場變化的方式；部分業者也積極建立原料合作管道，例如與歐洲產地合作採購鵝絨，以確保供應穩定。
下游成衣品牌在需求旺季同樣感受到變化。業者觀察，近年羽絨服市場逐漸往分級化發展，從戶外機能、精品品牌到大眾商品，各自找定位。消費者對羽絨服的要求也比以往更高，除了保暖性，耐磨、抗菌與廓型設計等實用細節，逐漸成為購買考量。
不過，上游原材料的供給端並不樂觀。由於羽絨屬於肉鴨、肉鵝屠宰後的副產品，近年禽類出欄量下降，加上部分地區天氣波動，使原料供應更吃緊。對生產商而言，「想多備一點料都難」，價格走勢也更難預測。
在寒流與原料上漲的雙重推動下，大陸今年冬季羽絨衣買氣雖強，但業者普遍表示，市場景氣要看能否撐過這波成本壓力，「原料一天一個價，出廠價也只能被迫調整。」有工廠直言，這場漲勢短時間恐怕難以回頭。
