快訊

影／雄女「制服改造片」掀乖乖牌爭議 學姐黃捷發聲了

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

手插口袋送客…陸外交部司長見日本外務省官員 這穿搭疑洩北京1訊號

聽新聞
0:00 / 0:00

香港與深圳提出聯手打造「全球金融科技中心」 盼提升國際金融中心地位

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
香港將與深圳打造全球金融科技中心。圖為香港地標國際金融中心大廈及維多利亞港兩岸高樓聳立資料圖。圖／中新社
香港將與深圳打造全球金融科技中心。圖為香港地標國際金融中心大廈及維多利亞港兩岸高樓聳立資料圖。圖／中新社

香港深圳財經部門，宣稱要聯手打造全球金融科技中心，以此來鞏固提升香港的國際金融中心地位、助力深圳建設具全球重要影響力的產業金融中心。

港府的財經事務及庫務局與深圳市地方金融管理局，十九日聯合發布《關於攜手打造港深全球金融科技中心的行動方案(2025-2027年)》，提出打造全球金融科技中心。

港府財庫局局長許正宇說，兩地聯手推出的方案，結合香港在金融科技領域的領先優勢，與深圳的產業金融強項，提出多項涵蓋數字金融、科技金融、綠色金融、普惠金融及養老金融等範疇的重點措施，目標是在二零二七年年底前，落地超過二十個深港跨境數據驗證平台金融領域應用場景。

新公布的行動方案，有六項重點措施，包括推動深圳金融機構在香港成立金融科技子公司；支持兩地共建金融科技聯合孵化器；鼓勵深圳科技企業利用香港「生物科技公司上市通道」、「特專科技公司上市通道」及「科企專線」等便利政策來港融資；鼓勵深圳企業在港發行可持續發展離岸人民幣債券；推動數位人民幣應用場景持續創新；以及支持兩地共同參與「多種央行數碼貨幣跨境網絡」項目的研究與應用。

這個行動方案還提出，要推動港深兩地共同培育金融科技人才，並加強與業界的連繫及合作，包括推進「深港澳金融科技師」專才計劃、鼓勵兩地行業協會及金融機構合辦金融科技活動；以及加強兩地大型金融科技活動聯動合作等。

深圳 香港 數位人民幣 金融機構
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

香港網球一哥黃澤林全運男單穩拿獎牌 創港成年組首奪牌

香港第3間醫學院落戶科大 預計2028年招收首批50新生

因應金融科技浪潮 各家銀行資訊、財管人才 需求大增

築間3品牌撤出港…為何在香港做吃到飽不簡單？達人：光這點就拚不過同業

相關新聞

蘋果摺疊iPhone有新進展？外媒指「富士康已搭建專屬生產線」

蘋果首款摺疊手機iPhone Fold有了關鍵新進展，核心的「無摺痕」螢幕傳出已定型，外媒指，供應鏈合作夥伴富士康已搭建...

小米集團股價跌破40港元 較6月最高點已跌超30%

儘管前一晚小米集團公布今年第3季財報中，多項數據創新高，但仍未能扭轉市場拋售情緒。小米集團19日股價持續走弱，盤中最低觸...

未受蔡國強炸山影響 始祖鳥母公司Q3大中華區銷售增近5成

始祖鳥、Salomon的母公司亞瑪芬體育近日發布2025年第3季度財報，分地區而言，中國大陸是亞瑪芬第3大市場，第3季度...

寒流來襲 陸鵝絨狂飆三倍！業者喊苦：成本看不見盡頭

中國大陸多地近期受寒流影響，羽絨原料市場明顯升溫，白鴨絨、白鵝絨價格同步大漲。由於羽絨服是冬季熱銷商品，成衣價格也被迫跟著上移...

香港與深圳提出聯手打造「全球金融科技中心」 盼提升國際金融中心地位

香港和深圳財經部門，宣稱要聯手打造全球金融科技中心，以此來鞏固提升香港的國際金融中心地位、助力深圳建設具全球重要影響力的...

美國最大海外債主新動作！大陸續減持 日本掃貨

美國財政部於當地時間18日發布國際資本流動報告顯示，其中大陸持有的美國國債規模較8月減少5億美元，至7,005億美元，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。