快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

美國最大海外債主新動作！大陸續減持 日本掃貨

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國財政部於當地時間18日發布國際資本流動報告顯示，其中大陸持有的美國國債規模較8月減少5億美元，至7005億美元，是第三大海外持有人。最大海外最大持有人是日本，持倉增加89億美元至1.19兆美元。英國持有規模位居第二，9月減持393億美元，持倉規模降至8650億美元。 路透
美國財政部於當地時間18日發布國際資本流動報告顯示，其中大陸持有的美國國債規模較8月減少5億美元，至7005億美元，是第三大海外持有人。最大海外最大持有人是日本，持倉增加89億美元至1.19兆美元。英國持有規模位居第二，9月減持393億美元，持倉規模降至8650億美元。 路透

美國財政部於當地時間18日發布國際資本流動報告顯示，其中大陸持有的美國國債規模較8月減少5億美元，至7,005億美元，是第三大海外持有人。最大海外最大持有人是日本，持倉增加89億美元至1.19兆美元。英國持有規模位居第二，9月減持393億美元，持倉規模降至8,650億美元。

市場分析普遍認為，在中美關係演變及外匯存底資產多元化趨勢下，大陸對美債的持倉可能繼續保持穩步下降態勢。

網易財經報導，數據顯示，9月美國以外的國家整體持有的美國國債規模為9.25兆美元，略低於8月修正後的9.26兆美元。報告同時指出，美國國債持有量不僅受交易活動影響，也受估值變動因素作用，彭博美國國債指數在8月和9月均錄得上漲。

此次數據發布因早前美國聯邦政府停擺而延遲，故財政部此次一併公布了8月與9月的數據。

在主要持有國方面，日本作為美國國債最大的海外持有國，在9月增持89億美元，使總持倉規模達到1.19兆美元。先前在8月，日本已大幅增持290億美元。自2019年6月超過大陸以來，日本一直保持美債最大海外持有國的地位。

日本的持續買入行為可能與日元走弱有關，同時也反映出日本投資者對境內國債仍持謹慎態度。今年以來，在G10貨幣中，日元表現最差。

第二大持有國英國在9月減持393億美元，總持倉降至8650億美元。大陸作為第三大美債持有者，9月持倉小幅減少5億美元，降至7005億美元。自2022年4月起，大陸持有的美債規模始終維持在1兆美元以下。

美國 規模 日本
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日本熊害！東出昌大談熊出沒「沒那麼可怕」 稱媒體「過度煽動」挨批

紐時：中藉升級報復行動震懾日本 但也可能招致反彈

9月外國美國國債持有量下降 日本加碼買進

新田真劍佑台灣見面會突取消！日本公司告主辦單位討218萬元 法院判決曝光

相關新聞

蘋果摺疊iPhone有新進展？外媒指「富士康已搭建專屬生產線」

蘋果首款摺疊手機iPhone Fold有了關鍵新進展，核心的「無摺痕」螢幕傳出已定型，外媒指，供應鏈合作夥伴富士康已搭建...

小米集團股價跌破40港元 較6月最高點已跌超30%

儘管前一晚小米集團公布今年第3季財報中，多項數據創新高，但仍未能扭轉市場拋售情緒。小米集團19日股價持續走弱，盤中最低觸...

未受蔡國強炸山影響 始祖鳥母公司Q3大中華區銷售增近5成

始祖鳥、Salomon的母公司亞瑪芬體育近日發布2025年第3季度財報，分地區而言，中國大陸是亞瑪芬第3大市場，第3季度...

美國最大海外債主新動作！大陸續減持 日本掃貨

美國財政部於當地時間18日發布國際資本流動報告顯示，其中大陸持有的美國國債規模較8月減少5億美元，至7,005億美元，是...

港失業率降至3.8% 2年多來首跌 8至10月少了6000人失業

香港政府統計處18日發表的最新數字顯示，今年8月至10月的失業率為3.8%，較7月至9月的3.9%微跌0.1個百分點，是...

華為預告推新品AI Data Platform 讓存儲升級「AI數據平台」

華為數據存儲產品線總裁周躍峰19日預告，華為或於明年初推出AI Data Platform實體產品，將集成推理加速、多模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。