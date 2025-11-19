美國最大海外債主新動作！大陸續減持 日本掃貨

美國財政部於當地時間18日發布國際資本流動報告顯示，其中大陸持有的美國國債規模較8月減少5億美元，至7,005億美元，是第三大海外持有人。最大海外最大持有人是日本，持倉增加89億美元至1.19兆美元。英國持有規模位居第二，9月減持393億美元，持倉規模降至8,650億美元。

市場分析普遍認為，在中美關係演變及外匯存底資產多元化趨勢下，大陸對美債的持倉可能繼續保持穩步下降態勢。

網易財經報導，數據顯示，9月美國以外的國家整體持有的美國國債規模為9.25兆美元，略低於8月修正後的9.26兆美元。報告同時指出，美國國債持有量不僅受交易活動影響，也受估值變動因素作用，彭博美國國債指數在8月和9月均錄得上漲。

此次數據發布因早前美國聯邦政府停擺而延遲，故財政部此次一併公布了8月與9月的數據。

在主要持有國方面，日本作為美國國債最大的海外持有國，在9月增持89億美元，使總持倉規模達到1.19兆美元。先前在8月，日本已大幅增持290億美元。自2019年6月超過大陸以來，日本一直保持美債最大海外持有國的地位。

日本的持續買入行為可能與日元走弱有關，同時也反映出日本投資者對境內國債仍持謹慎態度。今年以來，在G10貨幣中，日元表現最差。

第二大持有國英國在9月減持393億美元，總持倉降至8650億美元。大陸作為第三大美債持有者，9月持倉小幅減少5億美元，降至7005億美元。自2022年4月起，大陸持有的美債規模始終維持在1兆美元以下。