未受蔡國強炸山影響 始祖鳥母公司Q3大中華區銷售增近5成

始祖鳥、Salomon的母公司亞瑪芬體育近日發布2025年第3季度財報，分地區而言，中國大陸是亞瑪芬第3大市場，第3季度公司在大中華區實現營收4.62億美元，增長47%。亞瑪芬財務長佩吉（Andrew Page）表示，今年9月始祖鳥與藝術家蔡國強在喜馬拉雅山實施的煙火計畫引發的後續風波，沒有對4季度的銷售指引產生影響。

亞瑪芬旗下擁有始祖鳥、Salomon、Wilson、Peak Performance等品牌，產品涵蓋戶外服飾、鞋類、裝備、運動器材等品類。2019年，安踏與lululemon創始人、騰訊和方源資本等組成財團，以46.6億歐元收購亞瑪芬。

財新網報導，11月18日晚間，始祖鳥、Salomon的母公司亞瑪芬體育發布2025年3季度財報，當季實現營收17.56億美元，增長28%；調整後的營業利潤增長41%至2.75億美元；調整後的淨利潤增長161%至1.85億美元。

其中，始祖鳥所在的戶外功能性服飾部門營收增長31%至6.83億美元；前9個月，該部門營收增長28%至18.56億美元。

分地區而言，中國大陸是亞瑪芬第3大市場，3季度公司在大中華區實現營收4.62億美元，增長47%；前9個月公司在該市場錄得營收13.18億美元，增長44%。

今年9月，始祖鳥與蔡國強合作，在位於西藏日喀則市熱龍鄉查瓊崗的山腳進行煙花表演，此事很快引發廣泛質疑，這場行銷活動導致10名當地官員被免職或調查，日喀則還將依法追究北京蔡國強藝術工作室生態環境損害賠償和生態修復責任，並要求始祖鳥依法承擔相應的生態環境損害賠償和生態修復責任。

在財報會上，亞瑪芬體育全球執行長鄭捷表示，公司對參與該事件表示遺憾，並正與當地有關部門密切合作處理後續。至於該事件是否對大陸市場的銷售及始祖鳥品牌產生影響，始祖鳥全球執行長哈澤爾登（Stuart Haselden）表示，品牌在中國大陸的銷售在第4季度開始時較為疲軟，但隨著天氣變冷已經反彈。亞瑪芬財務長佩吉（Andrew Page）表示，上述事件沒有對4季度的銷售指引產生影響。