懶人包／Gemini 3超強AI現在可用！看Mail規畫旅行 1鍵啟用、免費使用額度曝

華為預告推新品AI Data Platform 讓存儲升級「AI數據平台」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為數據存儲產品線總裁周躍峰19日預告，華為或於明年初推出AI Data Platform實體產品，將集成推理加速、多模知識庫生成與檢索，使存儲從「存得下」升級為「AI數據平台」。美聯社
華為數據存儲產品線總裁周躍峰19日預告，華為或於明年初推出AI Data Platform實體產品，將集成推理加速、多模知識庫生成與檢索，使存儲從「存得下」升級為「AI數據平台」。先前有消息稱， 華為11月21日將發布AI突破性軟體技術，統一調度輝達、昇騰等異構算力，把GPU/NPU利用率由30%到40%提至70%，以軟體釋放硬體潛能。

快科技報導，在2025數據存儲產業大會上，周躍峰預告，華為可能在明年初發佈AI Data Platform實體產品，或許會改變大家對傳統數據存儲的認知。

周躍峰指出，過去數據存儲更重要的是把數據能夠存下來，以及更好的支持上層的應用，讓數據能夠很好的使用。未來在AI時代，數據存儲應該稱之為數據平台，因為在數據存儲當中，一定會集成除了數據存儲和讀取之外，還會集成推理加速、多模知識庫生成以及多模知識庫檢索這些功能。

周躍峰認為，「存儲的範式在發生變化，未來存儲可能就不叫數據存儲了，叫AI Data Platform，在這裡跟大家預告，華為可能在明年初發布AI Data Platform這樣一個實體產品。」

華為將在11月21日發布AI領域的突破性技術，將解決算力資源利用效率的難題。據透露，該突破性技術，是透過軟體創新實現輝達、昇騰及其他三方算力的統一資源管理與利用，遮罩算力硬體差異，為AI訓練推理提供更高效的資源支持。

具體來看，該技術延續「以軟體補硬體」的創新思路，可將GPU（圖形處理器）、NPU（神經網路處理器）等算力資源利用率從行業平均30%到40%大幅提升至70%，顯著釋放算力硬體潛能。

算力 推理 網路
×

