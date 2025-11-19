與三星糾紛落幕 京東方支付專利使用費　

南韓三星在與大陸京東方的有機發光二極體（OLED）專利糾紛中最終獲勝，並已同意從京東方收取專利使用費。2家公司還同意結束在美國、大陸和其他地方進行的多項專利侵權糾紛，和商業秘密侵權糾紛達成和解，並撤回了訴訟。

分析認為，京東方此役面臨的不僅僅是一場專利戰、商業秘密戰，而是一場包含政治角力在內，聯合西方針對大陸OLED面板的競爭。不過京東方案的結束，並不代表三星對於大陸液晶面板顯示行業遏制的終結，下一步，三星很有可能將炮口瞄準大陸其它幾家主流的液晶面板廠商。

「京東方A」19日在互動平台回應，京東方與三星已就顯示領域智慧財產權方面的爭議達成和解，並將儘快撤銷美國337調查及其他關聯案件。

韓媒BusinessKorea報導，美國國際貿易委員會（ITC）原定於當地時間11月17日，公布商業秘密侵權糾紛的最終結論，但在次日11月18日的公告中表示，將中止三星與京東方之間的訴訟程序。

今年7月的初步裁決中，ITC支持三星顯示，並發佈有限排除令（LEO），規定京東方在未來14年8個月內不得向美國出口面板。之後2家公司在訴訟進行的同時，也分別展開了專利談判。隨著局勢對京東方越來越不利，京東方似乎選擇與三星顯示和解，雙方因此決定中止訴訟，而不是等待最終裁決。

雖然和解的具體細節尚未披露，但業內人士認為，京東方已同意向三星支付專利使用費，從而達成最終協議。

先前三星於2022年12月，在ITC對京東方及其他美國零部件批發商提起專利侵權訴訟，並在次年10月以商業秘密侵權為由再次起訴京東方。

企業專利觀察報導，先前雙方曾圍繞許可費金額展開談判，三星最初提出2兆韓元（約新台幣469億元），京東方則提議5,000億韓元（約新台幣117億元），最終雙方在1兆韓元（約新台幣234億元）左右達成一致。三星相關人士表示，「與京東方的具體和解內容不便對外公開。」