日媒：華為透過旗下企業網 打造獨立自主「紅色供應鏈」

日本媒體整理報導指出，中國大陸華為已透過諸多投資，建立晶片事業網，再藉由所投資企業的收購與擴大產能等活動，打造獨立自主的「紅色晶片供應鏈」。

報導指出，華為2019年起遭美國制裁後，已成立全資持有的哈勃科技投資（Hubble）等多家投資公司，從而投資60多家半導體公司，現在哈勃投資的企業正加快收購競爭對手並興建新廠。雖然華為並未公開參與其支持企業的投資， 但這些活動有助升級華為的供應鏈。

華為持有2%股權的晶片封裝材料業者江蘇華海誠科，已宣布以人民幣16億元（約 2.55 億美元）全面收購耐熱環氧樹脂材料同業。 華為持股4%的縱慧芯光（Vertilite）9月啟用江蘇的一座新設施，生產用於光通訊的化合物半導體。光阻劑生產商上海玟昕科技也正在上海興建一座工廠。

華為據傳也正與陸企合作開發電子設計自動化（EDA）工具 ，該公司未投資的EDA業者華大九天（Empyrean Technology）「正與華為針對開發和效能驗證緊密合作」。