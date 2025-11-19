談「全球追捕沈伯洋」陸國台辦：司法懲治分裂國家 是世界通行做法

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日主持例行新聞發布會。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日主持例行新聞發布會。記者陳政錄／攝影

大陸公安近期對我立委沈伯洋，以涉嫌分裂國家犯罪「立案偵查」，大陸官媒也引用學者稱可藉由國際刑警組織全球追捕。大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日表示，運用刑事司法手段懲治分裂國家犯罪分子、維護國家核心利益，是世界各國通行做法，正告「台獨」頑固分子不要心存僥倖，懲「獨」利劍高懸，謀「獨」必遭懲處。

朱鳳蓮19日上午主持國台辦例行記者會，對於沈伯洋遭大陸公安立案偵查，以及網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）也遭大陸公安發布懸賞通告，公開徵集犯罪線索等議題，做出回應。

面對沈伯洋等人恐遭全球追捕的話題受到討論，我方認為大陸對台沒有實際司法管轄，是威脅恫嚇，美國國務院發言人也對沈案稱，大陸的做法「侵蝕支持兩岸現狀數十年的既有規範」。朱鳳蓮強調，「台獨」是破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益福祉的禍亂根源。

她說，運用刑事司法手段懲治分裂國家犯罪分子、維護國家核心利益，是世界各國通行做法，也是反對「台獨」分裂、維護台海和平穩定和兩岸同胞利益福祉的正義必要之舉。

朱鳳蓮認為，「台獨」分裂勢力費盡心機給自己壯膽，恰恰暴露其內心的恐慌。正告「台獨」頑固分子不要心存僥倖，懲「獨」利劍高懸，謀「獨」必遭懲處。

朱鳳蓮也對於溫子渝、陳柏源遭通緝後的反應抨擊稱，「這兩個跳梁小丑的拙劣表演，更加暴露其色厲內荏、惶恐驚懼。法網恢恢，溫子渝、陳柏源之流必將為他們的違法犯罪行為付出代價」。

朱鳳蓮還說，大陸相關措施的範圍十分明確，不針對、不涉及廣大台灣同胞，民進黨當局對此威脅恐嚇，嚴重侵害台灣同胞的基本權利，充分暴露其標榜「言論自由」的虛偽本質。

至於陸委會表示，大陸意圖對台擾亂社會民心，台灣民眾若配合大陸懸賞提供相關線索將依法查辦，朱鳳蓮說，很多台灣民眾對陸委會的恐嚇表示不齒，用各種方式與沈伯洋、温子渝、陳柏源之流劃清界限，希望兩岸同胞通過相關管道積極提供相關違法犯罪線索，大陸有關方面將嚴格依法保護舉報人的訊息和合法權益。

朱鳳蓮亦對大陸國台辦今年初推出的台獨舉報專欄表示，「台獨」打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報郵箱自開通以來，有關舉報線索絡繹不絕，已經收到「上萬封」舉報郵件。她認為這充分表明兩岸民眾希望嚴懲「台獨」打手、幫凶的態度，也反映了兩岸民眾堅決反對「台獨」分裂、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的共同心聲。支持有關部門對「台獨」打手、幫凶嚴厲打擊、終身追責。

台獨 朱鳳蓮 陳柏源
