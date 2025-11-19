小米集團股價跌破40港元 較6月最高點已跌超30%

儘管前一晚小米集團公布今年第3季財報中，多項數據創新高，但仍未能扭轉市場拋售情緒。小米集團19日股價持續走弱，盤中最低觸及38.22港元，跌破40港元關鍵關口，較年內高點，股價累計跌幅已超30%。

財聯社報導，這一走勢延續了小米下半年以來的下跌態勢。自6月27日創下61.45港元的年內股價高點後，小米股價累計跌幅已超30%，市值隨之大幅縮水。值得注意的是，此次股價走弱發生在第3季亮眼財報發佈的次日，即使財報核心資料表現強勁，仍未能扭轉市場拋售情緒。

小米集團18日披露的2025年第3季財報全面向好。資料顯示，當期集團總營收人民幣1131.2億元，同比增長22.3%，超出1125億元的市場預估；經調整淨利潤人民幣113.1億元，年增80.9%，創下歷史新高，兩項核心指標均表現亮眼。

業務分部來看，2025年第3季，小米集團手機×AIoT分部收入為人民幣841億元， 年增1.6%；智慧電動汽車及AI等創新業務成為最大亮點，單季度收入達人民幣290億元，年增199.2%，創歷史新高，且首次實現單季度經營盈利，經營收益人民幣7億元。

盈利能力方面，小米集團第3季毛利由2024年同期的人民幣189億元，增加37.4%至人民幣259億元，毛利率也由2024年第3季的20.4%，上升至22.9%，盈利品質穩步提升。

小米集團總裁盧偉冰在18日的第3季財報電話會上直言，2026年將面臨諸多挑戰，「第一，購置稅補貼減半；第二，目前汽車行業玩家非常多，一定會經過一段激烈的競爭才會形成收斂。」盧偉冰稱，相較今年，小米汽車的毛利率可能會有一些下降。