快訊

僅解封半個月…日媒：中國大陸停止進口日本水產品

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果摺疊iPhone有新進展？外媒指「富士康已搭建專屬生產線」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
蘋果首款摺疊手機iPhone Fold有了關鍵新進展，核心的「無摺痕」螢幕傳出已定型。（路透）
蘋果首款摺疊手機iPhone Fold有了關鍵新進展，核心的「無摺痕」螢幕傳出已定型。（路透）

蘋果首款摺疊手機iPhone Fold有了關鍵新進展，核心的「無摺痕」螢幕傳出已定型，外媒指，供應鏈合作夥伴富士康已搭建專屬生產線，但鉸鏈和電池仍未滿足量產要求，成為產品落地的主要卡點。

外媒Wccftech報導，iPhone Fold原型機內螢幕尺寸7.74吋、外螢幕 5.49吋，測試版電池容量達5,400到5,800mAh，超過iPhone 17 Pro Max水準。其中，摺疊螢幕將由三星獨家供應，但目前蘋果尚未確定電池供應商，且因摺疊手機內部結構複雜，電池需通過嚴格品控。

鉸鏈方面，天風國際證券分析師郭明錤10月13日發文稱，蘋果可折疊iPhone鉸鏈的大規模量產成本預計為70至80美元，遠低於先前市場普遍預期的每台100至120美元。

報導指出，蘋果雖已攻克液態金屬材料技術，但量產環節仍存懸念，具體問題未公開披露。該部件作為折疊核心，直接影響設備抗彎折性能，先前曾是研發最大難點。

從當前的最新進展來看，iPhone Fold或已解決最關鍵的無摺痕螢幕技術，但鉸鏈進入量產階段與電池供應商敲定仍需時間。

郭明錤曾於10月透露，富士康與新日興成立的合資企業、安費諾、立訊精密等，可能會成為蘋果公司的新鉸鏈供應商。

此外，彭博記者古爾曼（Mark Gurman）在最新一期「Power On」專欄中指出，預計蘋果將在2026年秋季推出折疊iPhone，售價將達到約2,000美元。性能方面，該款新機或將搭載基於台積電2奈米的A20系列晶片，首發蘋果自研C2基帶；同時可能配備12GB記憶體，最高1TB存儲。古爾曼透露，蘋果希望在2028年左右推出1款可折疊的18.8吋iPad。

電池 Fold iPhone 17 Pro
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

iPhone 17在陸熱銷 法人看好帶旺鴻海、台積、大立光等台廠

華為新旗艦手機 叫陣蘋果 Mate 80系列下周亮相

英特爾有望靠先進封裝技術打下一片天？ 蘋果高通徵才條件露玄機

奇異果總是硬梆梆？1招天然催熟快速變軟變甜！這樣吃更能吃到最多纖維

相關新聞

小米集團股價跌破40港元 較6月最高點已跌超30%

儘管前一晚小米集團公布今年第3季財報中，多項數據創新高，但仍未能扭轉市場拋售情緒。小米集團19日股價持續走弱，盤中最低觸...

蘋果摺疊iPhone有新進展？外媒指「富士康已搭建專屬生產線」

蘋果首款摺疊手機iPhone Fold有了關鍵新進展，核心的「無摺痕」螢幕傳出已定型，外媒指，供應鏈合作夥伴富士康已搭建...

制裁一波接一波？彭博：大陸國企籲員工避免前往日本

由於外交爭端加劇了中日之間的緊張關係，繼大型國有旅行社已停辦所有赴日旅遊相關服務後，彭博指，包括多家大型銀行在內的大陸國...

談「全球追捕沈伯洋」陸國台辦：司法懲治分裂國家 是世界通行做法

大陸公安近期對我立委沈伯洋，以涉嫌分裂國家犯罪「立案偵查」，大陸官媒也引用學者稱可藉由國際刑警組織全球追捕。大陸國台辦發...

德陽好物前進北京 人氣爆棚

近日，四川德陽城市品牌推廣活動（北京站）在北京市朝陽區舉行。活動以「好物德陽」「共贏德陽」「好客德陽」三大主體為主線，配...

全球科研城市10強 大陸占6席

據最新發布的英國《自然》雜誌增刊《2024自然指數-科研城市》顯示，中國城市首次占據全球科研城市十強榜單一半以上席位，北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。