制裁一波接一波？彭博：大陸國企籲員工避免前往日本

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
由於中日外交爭端加劇，繼大型國有旅行社已停辦所有赴日旅遊服務，彭博報導，包括多家大型銀行在內的大陸國有企業，建議員工避免安排赴日行程。圖為在東京淺草寺前，2名陸客身著和服開心拍照。（法新社）

由於外交爭端加劇了中日之間的緊張關係，繼大型國有旅行社已停辦所有赴日旅遊相關服務後，彭博指，包括多家大型銀行在內的大陸國有企業，建議員工避免安排赴日行程

彭博18日報導，本周包括投資集團、銀行和券商在內的多家公司已向員工發出提醒，敦促避免安排赴日行程。

知情人士透露，這些提醒已促使部分人員取消或推遲了原定的赴日行程。

日相高市早苗本月初在國會發表「台灣有事」，恐成日本「存亡危機事態」、日本可能採取軍事回應說法，引發大陸駐大阪總領事薛劍以「斬首論」回嗆以來，中日局勢不斷升溫，中國大陸持續透過不同管道向日本施壓。

大陸外交部14日提醒大陸公民避免赴日旅遊，大陸各大航空公司隨後宣布為符合條件的涉日航線機票免費退改簽。一些大型國有旅行社已停辦所有赴日旅遊相關服務。

今年以來，大陸遊客約占赴日遊客總數的4分之1，占日本航空公司國際航線座位運力的15%。據日本國家旅遊局資料，10月訪日的大陸遊客數量同比增長23%，達71.57萬人。

