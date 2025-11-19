北京新能源車產量 前10月增長1.5倍

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

北京市統計局17日發布的數據顯示，今年前10個月，北京規模以上工業戰略性新興產業、高技術製造業增加值同比（下同）分別增長18.0%和9.5%（二者有交叉），新能源汽車、鋰離子電池、服務機器人、風力發電機組產量分別增長1.5倍、1.3倍、44.3%和40.1%。　　

中新社報導，北京工業生產增長加快，重點行業發揮支撐作用。前10個月，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，增長6.9%。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長24.1%，汽車製造業增長15.9%，電力、熱力生產和供應業增長4.7%。

前10個月，北京規模以上工業企業實現銷售產值22416.3億元（人民幣，下同），增長6.9%。其中，實現出口交貨值1752.4億元，增長6.0%；實現內銷產值20663.9億元，增長6.9%。

北京固定資產投資規模持續擴大，前10個月，全市固定資產投資（不含農戶）增長7.8%，大規模設備更新政策持續顯效，反映企業擴大生產能力的設備購置投資增長73.7%，占全市固定資產投資的比重為30.2%。

北京 規模 資產
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日磋商談不攏？大陸再要求收回高市早苗涉台言論 日方強硬拒絕

日抗議中國海警船駛入釣魚台 北京拒接受提反交涉

德中副總理北京會晤 修復關係談稀土與台海

北京演唱會前夕 日本女星美依禮芽微博表態：永遠支持一個中國

相關新聞

全球科研城市10強 大陸占6席

據最新發布的英國《自然》雜誌增刊《2024自然指數-科研城市》顯示，中國城市首次占據全球科研城市十強榜單一半以上席位，北...

德陽好物前進北京 人氣爆棚

近日，四川德陽城市品牌推廣活動（北京站）在北京市朝陽區舉行。活動以「好物德陽」「共贏德陽」「好客德陽」三大主體為主線，配...

機器人天工 分享學習祕笈

北京人形機器人「天工」快速學習的祕笈正在分享給更多機器人。近日，北京人形機器人創新中心開源具身世界模型WoW。這一模型相...

陸C919、C909客機 首度亮相中東

中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）17日向媒體發布消息說，當天在阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）開幕的2025杜拜航展上，中...

北京新能源車產量 前10月增長1.5倍

北京市統計局17日發布的數據顯示，今年前10個月，北京規模以上工業戰略性新興產業、高技術製造業增加值同比（下同）分別增長...

大陸稀土出口量 近六月最低

大陸海關昨（18）日公布10月稀土出口量降至6,173噸，為近六個月來最低水準。彭博稱，全球航空航太、晶片及新能源行業供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。