北京新能源車產量 前10月增長1.5倍
北京市統計局17日發布的數據顯示，今年前10個月，北京規模以上工業戰略性新興產業、高技術製造業增加值同比（下同）分別增長18.0%和9.5%（二者有交叉），新能源汽車、鋰離子電池、服務機器人、風力發電機組產量分別增長1.5倍、1.3倍、44.3%和40.1%。
中新社報導，北京工業生產增長加快，重點行業發揮支撐作用。前10個月，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，增長6.9%。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長24.1%，汽車製造業增長15.9%，電力、熱力生產和供應業增長4.7%。
前10個月，北京規模以上工業企業實現銷售產值22416.3億元（人民幣，下同），增長6.9%。其中，實現出口交貨值1752.4億元，增長6.0%；實現內銷產值20663.9億元，增長6.9%。
北京固定資產投資規模持續擴大，前10個月，全市固定資產投資（不含農戶）增長7.8%，大規模設備更新政策持續顯效，反映企業擴大生產能力的設備購置投資增長73.7%，占全市固定資產投資的比重為30.2%。
