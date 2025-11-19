陸C919、C909客機 首度亮相中東

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）17日向媒體發布消息說，當天在阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）開幕的2025杜拜航展上，中國C919飛機和C909公務機參展，首次亮相中東。

中新社報導，這也是中國商飛首次參加杜拜航展，將通過飛行表演、展覽展示和產品推介等形式，呈現中國商用飛機發展的最新成果，並與全球航空業界深化交流互信。

在杜拜航展現場的靜態展示區，中國南方航空C919飛機和中國商飛C909公務機同場展示。其中，中國南方航空C919飛機採用164座三艙布局，內飾採用最新東方美學設計主題；C909公務機艙內空間寬敞，可靈活設置休息區、會客區、會議區、就餐區等功能布局，提供12座至29座配置方案，能夠滿足客戶多樣化出行需求。

此外，中國商飛一架C919飛機將在杜拜航展上進行飛行表演。杜拜航展展館內，中國商飛展台展出全譜系飛機模型，包括C909、C919和C929基本型，C909公務機、醫療機、應急救援指揮機、滅火機、貨機，以及C919縮短型和加長型，以多樣化產品滿足全球航空市場各類需求。　　

