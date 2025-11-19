機器人天工 分享學習祕笈

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京人形機器人「天工」在草地、石子、沙漠中行走。本報北京傳真
北京人形機器人「天工」在草地、石子、沙漠中行走。本報北京傳真

北京人形機器人「天工」快速學習的祕笈正在分享給更多機器人。近日，北京人形機器人創新中心開源具身世界模型WoW。這一模型相當於「天工」的大腦，面向行業開源後，可以幫助更多具身智慧型機器人快速學習掌握各項技能。

「讓機器人完成一個後空翻很難，但讓它理解面前的水杯為什麼倒下後水會灑出來要更難。」北京人形機器人創新中心相關負責人解釋，讓機器人「理解」這些，就需要「世界模型」。「世界模型」可以通過大規模交互資料學習，使機器人建立對真實世界物理規律的理解與預測能力。比如，人類在抓取一個生雞蛋時會考慮使多大的力，而人形機器人就是通過「世界模型」來預測類似這種使多大力的物理規律。

「WoW」不只是讓機器人可以「看得見」，更融合了視覺、動作、物理感知與推理，讓機器人「理解物理世界」，通過學習世界的物理規律，使得機器人在真實環境中自主操作。從展示效果看，搭載了該模型的「天工」機器人可輕鬆完成打開洗碗機、擰開水龍頭等各種不一樣的動作。如果沒有這個模型，那就只能由人給機器人下發單一指令，讓它單獨完成某一個動作；但有了這個模型的機器人則具備學習的能力，可以通過學習完成不一樣的動作。

對機器人來說，「泛化」是格外關鍵的指標，也就是面對不同任務、場景、形態，都能穩定發揮。「WoW」恰恰具備這個能力，不是在記憶訓練場景，而是在學習「物理規律的抽象本質」。這類「視覺+物理」的泛化能力，是通向具身智慧的關鍵指標。

該模型開源後，已經受到學術界和產業界的廣泛關注。「更多企業不用自研模型，搭載WoW就可以讓機器人掌握更多本領，真正惠及行業。」北京人形機器人創新中心相關負責人說。

人形機器人 北京
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日抗議中國海警船駛入釣魚台 北京拒接受提反交涉

德中副總理北京會晤 修復關係談稀土與台海

北京演唱會前夕 日本女星美依禮芽微博表態：永遠支持一個中國

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

相關新聞

全球科研城市10強 大陸占6席

據最新發布的英國《自然》雜誌增刊《2024自然指數-科研城市》顯示，中國城市首次占據全球科研城市十強榜單一半以上席位，北...

德陽好物前進北京 人氣爆棚

近日，四川德陽城市品牌推廣活動（北京站）在北京市朝陽區舉行。活動以「好物德陽」「共贏德陽」「好客德陽」三大主體為主線，配...

機器人天工 分享學習祕笈

北京人形機器人「天工」快速學習的祕笈正在分享給更多機器人。近日，北京人形機器人創新中心開源具身世界模型WoW。這一模型相...

陸C919、C909客機 首度亮相中東

中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）17日向媒體發布消息說，當天在阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）開幕的2025杜拜航展上，中...

北京新能源車產量 前10月增長1.5倍

北京市統計局17日發布的數據顯示，今年前10個月，北京規模以上工業戰略性新興產業、高技術製造業增加值同比（下同）分別增長...

大陸稀土出口量 近六月最低

大陸海關昨（18）日公布10月稀土出口量降至6,173噸，為近六個月來最低水準。彭博稱，全球航空航太、晶片及新能源行業供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。