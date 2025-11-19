機器人天工 分享學習祕笈

北京人形機器人「天工」快速學習的祕笈正在分享給更多機器人。近日，北京人形機器人創新中心開源具身世界模型WoW。這一模型相當於「天工」的大腦，面向行業開源後，可以幫助更多具身智慧型機器人快速學習掌握各項技能。

「讓機器人完成一個後空翻很難，但讓它理解面前的水杯為什麼倒下後水會灑出來要更難。」北京人形機器人創新中心相關負責人解釋，讓機器人「理解」這些，就需要「世界模型」。「世界模型」可以通過大規模交互資料學習，使機器人建立對真實世界物理規律的理解與預測能力。比如，人類在抓取一個生雞蛋時會考慮使多大的力，而人形機器人就是通過「世界模型」來預測類似這種使多大力的物理規律。

「WoW」不只是讓機器人可以「看得見」，更融合了視覺、動作、物理感知與推理，讓機器人「理解物理世界」，通過學習世界的物理規律，使得機器人在真實環境中自主操作。從展示效果看，搭載了該模型的「天工」機器人可輕鬆完成打開洗碗機、擰開水龍頭等各種不一樣的動作。如果沒有這個模型，那就只能由人給機器人下發單一指令，讓它單獨完成某一個動作；但有了這個模型的機器人則具備學習的能力，可以通過學習完成不一樣的動作。

對機器人來說，「泛化」是格外關鍵的指標，也就是面對不同任務、場景、形態，都能穩定發揮。「WoW」恰恰具備這個能力，不是在記憶訓練場景，而是在學習「物理規律的抽象本質」。這類「視覺+物理」的泛化能力，是通向具身智慧的關鍵指標。

該模型開源後，已經受到學術界和產業界的廣泛關注。「更多企業不用自研模型，搭載WoW就可以讓機器人掌握更多本領，真正惠及行業。」北京人形機器人創新中心相關負責人說。