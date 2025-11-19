全球科研城市10強 大陸占6席

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
英國《自然》雜誌增刊《2024自然指數-科研城市》調查，北京蟬聯2016年以來全球科研城市榜首的位置。圖為北京園博園內一座歐式建築。（新華社）
英國《自然》雜誌增刊《2024自然指數-科研城市》調查，北京蟬聯2016年以來全球科研城市榜首的位置。圖為北京園博園內一座歐式建築。（新華社）

據最新發布的英國《自然》雜誌增刊《2024自然指數-科研城市》顯示，中國城市首次占據全球科研城市十強榜單一半以上席位，北京蟬聯2016年以來全球科研城市榜首的位置。

新華社報導，自然指數由國際知名科技出版機構「施普林格-自然出版集團」下屬機構編制並定期發布，用於追蹤全球科研機構在145種高質量自然科學和醫學健康期刊上發表科研論文的貢獻情況。

自然指數針對全球主要城市和都市圈2024年科研產出的分析顯示，中國城市由2023年的五席增至2024年的六席，首次占據全球科研城市十強榜單一半以上席位。北京繼續保持2016年以來全球科研城市榜首的位置，上海仍居第二位。

根據自然指數的關鍵指標「貢獻份額」，北京在2023年至2024年間科研產出增幅逾9%，上海增幅近20%，而同期全球十強中所有美國城市的份額均有所下滑。

除北京和上海外，進入全球十強的其他科研城市依次為美國紐約都市圈、波士頓都市圈、南京、廣州、美國舊金山灣區、武漢、美國巴爾的摩-華盛頓都市圈，以及杭州。

多個中國城市排名顯著提升：廣州從第八位升至第六位；武漢從第九位上升至第八位；杭州則從第十三位躋身前十。

增刊還分析了科研城市在自然指數所追蹤的五大學科領域中的表現。中國城市繼續主導了化學、物理科學、地球與環境科學這三個領域的榜單。其中，中國城市首次包攬了化學領域的全球前十名，在另外兩個領域則各占六席，北京在這三個領域均位居全球第一。

自然指數主編西蒙·貝克在一份聲明中說：「中國城市繼續在自然指數所追蹤的大多數學科領域增強領先地位。今年的增刊也顯示，當科研人員開展跨越國界、學科，以及內陸與沿海之間的合作時，就有可能產生強大的現實影響力，帶來創新的解決方案。」

指數 北京 美國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日磋商談不攏？大陸再要求收回高市早苗涉台言論 日方強硬拒絕

日抗議中國海警船駛入釣魚台 北京拒接受提反交涉

取代日本成陸客旅遊最熱目的地 南韓網友：拜託別來！

德中副總理北京會晤 修復關係談稀土與台海

相關新聞

全球科研城市10強 大陸占6席

據最新發布的英國《自然》雜誌增刊《2024自然指數-科研城市》顯示，中國城市首次占據全球科研城市十強榜單一半以上席位，北...

德陽好物前進北京 人氣爆棚

近日，四川德陽城市品牌推廣活動（北京站）在北京市朝陽區舉行。活動以「好物德陽」「共贏德陽」「好客德陽」三大主體為主線，配...

機器人天工 分享學習祕笈

北京人形機器人「天工」快速學習的祕笈正在分享給更多機器人。近日，北京人形機器人創新中心開源具身世界模型WoW。這一模型相...

陸C919、C909客機 首度亮相中東

中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）17日向媒體發布消息說，當天在阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）開幕的2025杜拜航展上，中...

北京新能源車產量 前10月增長1.5倍

北京市統計局17日發布的數據顯示，今年前10個月，北京規模以上工業戰略性新興產業、高技術製造業增加值同比（下同）分別增長...

大陸稀土出口量 近六月最低

大陸海關昨（18）日公布10月稀土出口量降至6,173噸，為近六個月來最低水準。彭博稱，全球航空航太、晶片及新能源行業供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。