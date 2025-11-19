華為新旗艦手機 叫陣蘋果 Mate 80系列下周亮相

華為官宣將於下周二（25日）舉行新品發布會，屆時將發布新旗艦手機Mate 80系列、Mate X7及多款全場景新品，對標蘋果意味濃。華為Mate 80系列或將首發搭載全新的麒麟9030晶片，其製程節點仍是最受關注的焦點。

科創板日報報導，華為Mate 80系列預計將搭載全新的鴻蒙6操作系統。據了解，此次鴻蒙6的一大重點在於鴻蒙智慧體框架，首批80+鴻蒙應用智能體已經上線，包括攜程AI行程助手、大麥智能體、螞蟻健康管家、訊飛曉醫等智慧體等。而鴻蒙6還支持與蘋果的iOS、PadOS及macOS設備進行文件互傳。料將與蘋果在操作系統生態系上爭奪用戶。

在備受關注的晶片方面，一段時間以來，大陸網路對於華為麒麟9030傳聞甚多，甚至有說法稱麒麟9030的晶體管密度勝過台積電的3奈米。但分析指出，目前中芯國際尚未具備可大規模商用5奈米以下製程所需的EUV設備，因此麒麟9030採用先進製程的可能性極低，推估採用中芯第二代7奈米節點，仍待華為正式發布後才能證實。