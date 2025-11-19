小米Q3大賺496億元 創單季新高 汽車業務也賺錢了

小米集團昨（18）日發布第3季財報，單季營收人民幣1,131億元，年增22.3%，連續四季突破人民幣千億元；經調整淨利潤人民幣113億元（約新台幣496億元），創歷史新高，年增80.9%，雙雙超出市場預期。

值得注意的是，小米汽車及AI等創新業務首次出現單季轉虧為盈，獲利人民幣7億元，標誌著小米汽車業務從虧損轉向獲利的里程碑。

尤其，汽車業務毛利率25.5%，在造車新勢力車企中處於領先水準。

業務分部來看，第3季「手機×AIoT」分部營收為人民幣841億元， 年增1.6%；「智能電動汽車及AI等創新業務」分部營收為人民幣290億元， 創歷史新高，年增199.2%。

其中，小米汽車第3季交車10.88萬輛，創歷史新高，並較第2季成長33.8%，主因小米首款電動休旅車YU7上市。

小米公司表示，小米汽車毛利率提升主要得益於核心零部件成本下降、單位製造成本降低的規模效應及單價較高的電動休旅車YU7交車占比提升。汽車單價從人民幣25.37萬元提升至26.01萬元，印證小米汽車產品結構持續升級。

小米第3季智慧手機出貨量4,330萬支，連續九個季度增長；全球市場占有率達13.6%，連續21個季度排名前三名；AIoT平台連接設備首次突破10億台，達10.36億台；月活躍用戶7.42億；互聯網服務收入人民幣94億元創新高，年增10.8%。

小米手機在高端市占率大幅提升，小米17系列銷量破紀錄。第3季智慧手機營收人民幣460億元，大陸市場銷量排名第二，其中人民幣4,000-6,000元價位市占率18.9%，提升5.6個百分點。小米17系列首月銷量對比前一代增長約30%，其中小米17 Pro、小米17 Pro Max占比超過80%。

近期手機記憶體成本大幅上升，小米集團總裁盧偉冰稱，零組件成本上漲會為後續毛利帶來壓力，短期會持續升級產品結構，提升手機平均單價，以緩和成本上漲壓力，其他業務利潤貢獻也可以抵消影響。

他指出，隨著第4季手機行業消耗相對低價庫存，明年行業或須漲價。