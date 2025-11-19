聽新聞
比亞迪擴大歐洲銷售網 明年據點將倍增至2,000個

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸最大汽車製造商比亞迪持續拓展歐洲市場。路透
大陸最大汽車製造商比亞迪持續拓展歐洲市場。比亞迪一位高層近日透露，公司計劃明(2026)年底前將其在歐洲的銷售網點擴大一倍，以便更緊密接觸當地客戶，提升市場競爭力

路透報導，比亞迪歐洲區董事總經理達維諾（Maria Grazia Davino）在法蘭克福的一場活動上表示，「到2025年底，公司將在歐洲擁有1,000個銷售點，明年底將翻倍」。

她指出，比亞迪已進入歐洲29個市場，並正在實施長期本地化策略，包括即將在匈牙利開設的首座歐洲整車工廠。達維諾負責的業務涵蓋德語國家、東歐及斯堪地那維亞半島。據悉，比亞迪今年前三季歐洲銷量達80,807輛，年增兩倍多。

除了匈牙利首座工廠，比亞迪還計劃在土耳其建立第二家工廠，並評估在西班牙設立第三個生產基地。達維諾指出，與成功的競爭對手保持一致，集團需要拉近與歐洲客戶的距離，贏得青睞。在歐洲這樣成熟市場進行本地化非常重要，需投入知識、資源與各層級支持。

她強調，比亞迪的歐洲布局涵蓋銷售、售後、車輛認證、測試以及本地化設計與功能開發三大核心職能，旨在提升品牌力和產品競爭力，並逐步建立完整的本地產業鏈生態。

另，作為歐洲布局的一部分，比亞迪在英國市場表現亮眼。貝殼財經指，比亞迪在英國市場今年前三季累計銷量達35,604輛，年增576.9%，成為英國最大的海外單一市場，並已開設百家門市。

同時，若在全球範圍看，比亞迪在義大利、西班牙、巴西及泰國等地同樣積極布局。比亞迪海外銷量今年1至9月累計突破70萬輛，年增132%，占集團總銷量約22%。

花旗日前發布報告指出，比亞迪計劃將明(2026)年海外銷售目標大幅提升至160萬輛，較2025年原定90萬至100萬輛的目標增加七成，並預期海外銷售由2025年起實現高雙位數增長，而增長動力主要來自新車型的推出。

