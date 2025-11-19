大陸稀土出口量 近六月最低

大陸海關昨（18）日公布10月稀土出口量降至6,173噸，為近六個月來最低水準。彭博稱，全球航空航太、晶片及新能源行業供應壓力持續。中美雙方正加緊磋商，目標在本（11）月底就輸美稀土供應條款達成一致。

大陸今年1-10月稀土出口總量達53,289噸，年減約4%。出口數據涵蓋各目的地，但未按地區或產品類型細分。此一類別主要是稀土磁體，曾在大陸抵禦美國貿易攻勢中發揮「關鍵作用」。

此前，大陸於4月將七種稀土及其製品列入出口管制清單，以反制對等關稅措施。知情人士透露，在美國總統川普與大陸國家主席習近平10月底南韓會晤後，雙方仍在商討放寬稀土出口的關鍵細節。

路透近期提到，儘管大陸在川習會後暫停部分稀土限制措施，但4月祭出的管制措施依然有效。其中，釔出口仍有限，出口商須申請政府許可，多數批次數量有限，物流延誤嚴重，使全球供應下降。據悉，大陸是釔的主要來源國，出口受限已推高航空航太、晶片及新能源設備成本。

國際能源及大宗商品價格評估機構Argus分析師稱，上述舉措引發全球「搶釔潮」。Argus數據指，歐洲釔氧化物價格自1月來飆升44倍至每公斤270美元，大陸內銷價格約每公斤7美元。

據福斯新聞，美國財政部長貝森特16日說，美方「希望」在本月27日感恩節前與大陸敲定確保稀土供應的協議。