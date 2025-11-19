聽新聞
大陸稀土出口量 近六月最低

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸海關昨（18）日公布10月稀土出口量降至6,173噸，為近六個月來最低水準。彭博稱，全球航空航太、晶片及新能源行業供應壓力持續。中美雙方正加緊磋商，目標在本（11）月底就輸美稀土供應條款達成一致。

大陸今年1-10月稀土出口總量達53,289噸，年減約4%。出口數據涵蓋各目的地，但未按地區或產品類型細分。此一類別主要是稀土磁體，曾在大陸抵禦美國貿易攻勢中發揮「關鍵作用」。

此前，大陸於4月將七種稀土及其製品列入出口管制清單，以反制對等關稅措施。知情人士透露，在美國總統川普與大陸國家主席習近平10月底南韓會晤後，雙方仍在商討放寬稀土出口的關鍵細節。

路透近期提到，儘管大陸在川習會後暫停部分稀土限制措施，但4月祭出的管制措施依然有效。其中，釔出口仍有限，出口商須申請政府許可，多數批次數量有限，物流延誤嚴重，使全球供應下降。據悉，大陸是釔的主要來源國，出口受限已推高航空航太、晶片及新能源設備成本。

國際能源及大宗商品價格評估機構Argus分析師稱，上述舉措引發全球「搶釔潮」。Argus數據指，歐洲釔氧化物價格自1月來飆升44倍至每公斤270美元，大陸內銷價格約每公斤7美元。

據福斯新聞，美國財政部長貝森特16日說，美方「希望」在本月27日感恩節前與大陸敲定確保稀土供應的協議。

稀土 美國 能源
相關新聞

全球科研城市10強 大陸占6席

據最新發布的英國《自然》雜誌增刊《2024自然指數-科研城市》顯示，中國城市首次占據全球科研城市十強榜單一半以上席位，北...

德陽好物前進北京 人氣爆棚

近日，四川德陽城市品牌推廣活動（北京站）在北京市朝陽區舉行。活動以「好物德陽」「共贏德陽」「好客德陽」三大主體為主線，配...

機器人天工 分享學習祕笈

北京人形機器人「天工」快速學習的祕笈正在分享給更多機器人。近日，北京人形機器人創新中心開源具身世界模型WoW。這一模型相...

陸C919、C909客機 首度亮相中東

中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）17日向媒體發布消息說，當天在阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）開幕的2025杜拜航展上，中...

北京新能源車產量 前10月增長1.5倍

北京市統計局17日發布的數據顯示，今年前10個月，北京規模以上工業戰略性新興產業、高技術製造業增加值同比（下同）分別增長...

大陸稀土出口量 近六月最低

大陸海關昨（18）日公布10月稀土出口量降至6,173噸，為近六個月來最低水準。彭博稱，全球航空航太、晶片及新能源行業供...

