中國大陸批美在專利訴訟以國安為名歧視中企 揚言採取必要措施維權

川習會才達成美中貿易戰休兵，中國商務部今晚指美方近期以國家安全為名修改申請「專利無效」規則，是對中國企業合法權利的歧視性限制，揚言採取必要措施維權。近日，中國長江存儲在美國對美光科技兩件專利發起的無效請求，首度面臨國安審查。

中國商務部官網18日晚間發布「答記者問」新聞稿。有記者詢問，美國商務部專利商標局（USPTO）近期發布備忘錄，修改專利無效申請的透明度規則，重點審查有外國背景企業提出的申請。據悉，個別中國企業已收到美方通知，要求其陳述適用專利無效申請的理由。商務部對此有何評價？

中國商務部發言人表示，中方注意到，美方近期以「國家安全」為名修改申請專利無效相關規則。中方認為美方做法違反其智慧財產權相關國際義務，是對中國企業合法權利的歧視性限制。中方將密切關注事態發展，並採取必要措施，堅決維護中國企業正當合法權益。

據中國大陸網媒「企業專利觀察」11日報導，美國商務部專利商標局10日首次在專利問題上，擬以中國企業「列入實體清單」為由，做出不利裁決。

報導說，USPTO負責專利無效審理的專利審判及訴願委員會（PTAB）10日發布的一份命令中，對長江存儲試圖對美光（Micron）擁有的兩件專利發起的無效請求，擬因為長江存儲屬於美國商務部工業暨安全局（BIS）實體清單中的企業，要求長江存儲說明理由，證明對該等被列入清單的實體提交的申請進行審理，為何屬於對USPTO有限資源的合理利用。

根據USPTO現行規定，局長有自由裁量權決定是否啟動一項專利無效挑戰的審查。不過在此之前，決定是否審查的理由未將「國家安全」因素納入其中。

報導說，直到兩週前，USPTO局長史奎茲（JohnSquires）發布一份最新的備忘錄，首次在專利無效挑戰中引入「國家安全審查」，長江存儲案也成為新規的首個案例。

根據該備忘錄，史奎茲認為「美國的創新與經濟領導力面臨外國威脅」的擔憂，外國對手利用不透明的投資結構，試圖影響或獲取美國的智慧財產權資產及相關程序。

報導說，該備忘錄還以註腳的方式，提到了多家中國企業在美國2019至2024年間發起專利無效挑戰的情況，其中包括大疆（30件）、長江存儲（6件）、中芯國際（4件）、字節跳動（22件）、華為（78件）。