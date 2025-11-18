反內捲看不到盡頭…多晶矽價格波動劇烈 陸逾2倍公司加大力度對沖避險

近期，新能源上游多晶矽等原材料價格波動加劇，相關行業上市公司紛紛加大期貨市場參與力度，參與家數與套期保值（俗稱對沖避險交易）額度同步擴大。

數據顯示，10月發布套期保值相關公告的上市公司家數就達458家，較2024年同期增加218家，年增2.3倍，年內參與套期保值的上市公司數量將突破2,000家。此前關於行業多晶矽收儲穩價進度，通威集團董事長劉漢元稱，當前及今後較長時間，業內主要矛盾是反內捲，而非反壟斷。

證券時報報導，為抵禦風險，10月以來陸續有公司發布套期保值交易，包括駱駝股份、晶科能源、億緯鋰能都發布相關公告，同時調高業務額度，比如億緯鋰能將最高保證金和權利金上限從人民幣3.5億元增至10億元，最高合約價值從人民幣35億元增至85億元。目的都是為了降低原材料價格波動風險。

對於新能源上市企業大幅上調套期保值業務額度，業內人士分析稱，這顯示出上市公司意識到價格風險管理的重要性，願意投入更多資金參與期貨和衍生品交易，特別是在多晶矽等新能源產品價格劇烈波動的背景下，開展套期保值已成為企業生存和發展的必要手段。

多晶矽為太陽能光電產業鏈的關鍵上游原材料，價格波動直接影響整個產業的成本結構和盈利能力。今年多晶矽價格大起大落，波動劇烈也成為推動企業更多擁抱期貨市場的重要原因之一。

今年以來，多晶矽價格如乘過山車般劇烈起伏。多晶矽現貨價格從年初每噸人民幣5.6萬元跌至6月底每噸人民幣3.44萬元，跌幅達38.6%。受此影響，部分中小企業甚至以低於現金成本出貨，全行業陷入連續六季虧損的困境；隨後，在「反內捲」政策推動下，多晶矽現貨價格從6月底每噸人民幣3.44萬元低點，升至7月底每噸人民幣4.71萬元，一個月內漲幅達36.9%。

近期市場關注大陸太陽能光電推動反內捲，通威、協鑫等上游巨頭和行業協會持續推進「收儲」的多晶矽產能整合計劃。該方案預計成立人民幣700億元左右規模的基金，採用百億資金撬動700億的「承債式」方式進行收購，但牽涉面廣、涉資巨大，這一史無前例的產能整合計劃備受關注、爭議重重，也影響到期貨與二級市場的多晶矽價格。

澎湃新聞報導，劉漢元稱，「儘管（進展）低於預期，但目前為止，我們對通過行業自律來實施有效整合仍充滿信心。」

中國有色金屬工業協會矽業分會的預測，今年第4季，大陸多晶矽產量在38.2萬噸左右，年增率微幅增加3%。預計2025年全年，大陸國內多晶矽產量約134萬噸，年減27.3%，與同期需求相比略顯過剩，全年累庫量預計在2萬噸左右。