工總苗豐強訪北京 宋濤：共同壯大中華民族經濟

時隔兩年，工業總會理事長苗豐強再次率團訪陸，18日晚間在北京釣魚台國賓館，接受大陸國台辦主任宋濤的會見。宋濤重申，「堅持九二共識，反對台獨，台海就和平穩定，反之台海就動盪不安」，他也喊話，在當前複雜形勢下，更應該加強交流合作、融合發展，共同壯大中華民族經濟。

近期兩岸交流頻繁，除國民黨持續有人赴陸訪問溝通外，產業交流也持續進行。此次工總訪團，出席者有工總理事長、聯華神通集團董事長苗豐強，和工總監事會召集人、聯華氣體榮譽董事長苗豐盛，以及敏實集團董事長秦榮華、台聚董事長吳亦圭、前中華開發工業銀行董事長胡定吾、鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟等；陸方則有國台辦主任宋濤、秘書局長王冰、新聞局長陳斌華、經濟局長彭慶恩等。

宋濤在會見中對訪團表示，「堅持九二共識，反對台獨，台海就和平穩定，反之台海就動盪不安，台灣同胞的福祉就遭到損害」。他認為，在當前複雜的台海情勢下，「我們兩岸都是中國人」，更應該加強交流合作、加強融合發展，共同壯大中華民族經濟，厚植兩岸的共同利益，推動同胞交往交融，來築牢和平發展的基礎。

宋濤提到，中共二十屆四中全會通過了關於制定「十五五」規劃的建議，將為加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展開闢更廣闊空間，台商台企在大陸投資發展將迎來更多機遇。他並喊話，希望廣大台胞台企堅定維護「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，守護好、建設好、發展好中華民族共同家園，書寫中華民族偉大復興的精彩篇章。

整場會見開放約九分鐘，苗豐強坦言，近期兩岸波動情況「變化蠻多的」，但強調企業界都認同「九二共識」，兩岸應該保持交流往來，才可以保持兩岸和平共同發展。他也認同宋濤所說，「兩岸關係好，其實對台灣是最好的」，企業界可以扮演平台橋梁，推動更進一步的合作。