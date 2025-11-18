加速推進出海擴張 比亞迪明年將歐洲銷售網絡擴大一倍

比亞迪歐洲區總經理Maria Grazia Davino日前指出，比亞迪到今年底將在歐洲擁有1,000個銷售點，明年將會將銷售網絡擴大一倍。她表示，與成功的競爭對手保持一致，集團需要拉近與歐洲客戶的距離，贏得他們的青睞。顯示比亞迪全球化進程加速推進。

路透報導，Davino表示，比亞迪對歐洲採取「長期本地化策略」，已在歐洲29個市場佈局，比亞迪即將在匈牙利啟用的工廠將是其在歐洲大陸的首座生產基地。

報導指出，比亞迪正規劃在土耳其設立第二座工廠，並評估於歐洲增設第三座生產基地，其中西班牙已成為主要候選地點。自比亞迪開始銷售插電式混合動力車及純電動車後，其2025年首9個月在歐洲的銷量較去年同期增長逾兩倍，達80,807輛。

在歐洲銷售部分，英國表現優異。據博主「小迪快報」18日透露，比亞迪在英國累銷突破50,000輛。10月比亞迪英國銷售3,499輛，前十個月比亞迪英國累銷39,103輛。此前BBC於10月報導，比亞迪表示，英國已成為其在中國以外最大的市場。比亞迪汽車9月在英國的銷量年激增 880%。

花旗11日發表報告指出，比亞迪計劃將明年海外銷售目標大幅提升至160萬輛，較2025年原定90萬至100萬輛的目標增加七成，並預期海外銷售由2025年起實現高雙位數增長，而增長動力主要來自新車型的推出。

新京報報導，在汽車工業底蘊深厚的歐洲腹地，比亞迪聚焦於多元化主流需求和研發中樞的建立。繼2023年底果斷宣布在匈牙利賽格德市建設一個新能源汽車整車生產基地後，2025年5月比亞迪又宣布在匈牙利設立歐洲總部，與匈牙利本地汽車產業深度融合，從「產品輸出」轉向「技術突破」。而比亞迪歐洲總部承載銷售與售後、車輛認證及測試、車型本地化設計與功能開發三大核心職能。