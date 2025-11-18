快訊

與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

聽新聞
0:00 / 0:00

加速推進出海擴張 比亞迪明年將歐洲銷售網絡擴大一倍

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
比亞迪歐洲區總經理Maria Grazia Davino日前指出，比亞迪到今年底將在歐洲擁有1,000個銷售點，明年將會將銷售網絡擴大一倍。圖為比亞迪開拓者1號輪搭載5000多輛新能源車首航去歐洲。新華社
比亞迪歐洲區總經理Maria Grazia Davino日前指出，比亞迪到今年底將在歐洲擁有1,000個銷售點，明年將會將銷售網絡擴大一倍。圖為比亞迪開拓者1號輪搭載5000多輛新能源車首航去歐洲。新華社

比亞迪歐洲區總經理Maria Grazia Davino日前指出，比亞迪到今年底將在歐洲擁有1,000個銷售點，明年將會將銷售網絡擴大一倍。她表示，與成功的競爭對手保持一致，集團需要拉近與歐洲客戶的距離，贏得他們的青睞。顯示比亞迪全球化進程加速推進。

路透報導，Davino表示，比亞迪對歐洲採取「長期本地化策略」，已在歐洲29個市場佈局，比亞迪即將在匈牙利啟用的工廠將是其在歐洲大陸的首座生產基地。

報導指出，比亞迪正規劃在土耳其設立第二座工廠，並評估於歐洲增設第三座生產基地，其中西班牙已成為主要候選地點。自比亞迪開始銷售插電式混合動力車及純電動車後，其2025年首9個月在歐洲的銷量較去年同期增長逾兩倍，達80,807輛。

在歐洲銷售部分，英國表現優異。據博主「小迪快報」18日透露，比亞迪在英國累銷突破50,000輛。10月比亞迪英國銷售3,499輛，前十個月比亞迪英國累銷39,103輛。此前BBC於10月報導，比亞迪表示，英國已成為其在中國以外最大的市場。比亞迪汽車9月在英國的銷量年激增 880%。

花旗11日發表報告指出，比亞迪計劃將明年海外銷售目標大幅提升至160萬輛，較2025年原定90萬至100萬輛的目標增加七成，並預期海外銷售由2025年起實現高雙位數增長，而增長動力主要來自新車型的推出。

新京報報導，在汽車工業底蘊深厚的歐洲腹地，比亞迪聚焦於多元化主流需求和研發中樞的建立。繼2023年底果斷宣布在匈牙利賽格德市建設一個新能源汽車整車生產基地後，2025年5月比亞迪又宣布在匈牙利設立歐洲總部，與匈牙利本地汽車產業深度融合，從「產品輸出」轉向「技術突破」。而比亞迪歐洲總部承載銷售與售後、車輛認證及測試、車型本地化設計與功能開發三大核心職能。

英國 匈牙利 比亞迪
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鴻海攜手三菱FUSO成立新公司 明年在日生產電巴

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

中國汽車品牌有這麼夯？席捲亞洲、非洲與南美洲等開發中國家市場！

前Stellantis執行長預測，Tesla會在10年內從汽車業消失！

相關新聞

百度第3季財報意外虧損112億人民幣 首度披露AI成長50%

百度18日公布第3季財報營收人民幣311.7億元，年減7%，意外虧損人民幣112億元，若不按美國通用會計準則，歸屬於百度...

反內捲看不到盡頭…多晶矽價格波動劇烈 陸逾2倍公司加大力度對沖避險

近期，新能源上游多晶矽等原材料價格波動加劇，相關行業上市公司紛紛加大期貨市場參與力度，參與家數與套期保值（俗稱對沖避險交...

工總苗豐強訪北京 宋濤：共同壯大中華民族經濟

時隔兩年，工業總會理事長苗豐強再次率團訪陸，18日晚間在北京釣魚台國賓館，接受大陸國台辦主任宋濤的會見。宋濤重申，「堅持...

加速推進出海擴張 比亞迪明年將歐洲銷售網絡擴大一倍

比亞迪歐洲區總經理Maria Grazia Davino日前指出，比亞迪到今年底將在歐洲擁有1,000個銷售點，明年將會...

澳門再度向民眾發錢 金額曝光

澳門特首發表上任後第二分施政報告，對澳門人來說報告的最大看點，是澳門永久居民可再獲一萬澳門元現金（約台幣四萬元）。

超出預期！小米第3季財報獲利創新高 汽車首度賺錢

小米集團18日發布第3季財報營收人民幣1,131億元，年增22.3%，連續四季突破千億元；經調整淨利潤人民幣113億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。