澳門再度向民眾發錢 金額曝光
澳門特首發表上任後第二分施政報告，對澳門人來說報告的最大看點，是澳門永久居民可再獲一萬澳門元現金（約台幣四萬元）。
澳門特首岑浩輝發表他上任後第二分施政報告，其中明確要延續現金分享計畫，合資格的澳門永久性居民每人獲發一萬澳門元現金，合資格澳門非永久性居民每人獲派六千澳門元。
除再派現金，澳門居民獲派送的醫療券，今次再維持派七百澳門元，澳門政府還要向每名合資格居民的非強制中央公積金個人帳戶，額外注資七千澳門元；澳門居民參加中國大陸醫保制度津貼計畫，範圍擴展至廣東全省及福建省，補貼上限一千澳門元。
澳門當局又提出，結婚津貼調升至四千澳門元，合資格配偶雙方可同時領取；失業津貼調升至每日二一○澳門元；喪葬津貼增至五千二百澳門元。敬老金維持每年一萬澳門元，養老金每月三千九百澳門元，並繼續發放育兒津貼。
澳門當局向居民派錢的底氣，來自博彩稅收入。今年上半年澳門博彩稅收年增1%，占政府經常性收入86.5%；剛過去的十月，澳門博彩稅收入按月下挫17%，錄得8.82億美元，但首十個月的博彩稅收入已完成全年目標的87.5%，整體進度符合預期。
