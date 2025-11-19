德陽好物前進北京 人氣爆棚

近日，四川德陽城市品牌推廣活動（北京站）在北京市朝陽區舉行。活動以「好物德陽」「共贏德陽」「好客德陽」三大主體為主線，配套開展航空航太與低空經濟產業鏈協同發展大會等專題活動，全方位展現了德陽的文化魅力、產業實力與發展機遇。

活動中，「德陽好物」集市人氣爆棚，大量北京市民和遊客紛至遝來。2025年總台秋晚舞臺上的「高光產品」整齊陳列，劍南春、中江掛麵、三星堆文創等吸引廣泛關注。集市共有67家德陽企業參與，帶來700餘種餐飲美食、農特產品、文創非遺等「德陽好物」，累計吸引超14萬人次參觀，銷售額及購銷合作意向金額超244萬元人民幣。

德陽文旅展區則以沉浸式體驗為核心，精心打造三星堆特展區、文創非遺產品展陳區和非遺體驗區，20家非遺及文創企業展出展品257種、2063件，非遺文創成品銷售火爆。通過VR虛擬體驗、文物複刻展示、非遺傳承人現場講解與互動工坊等形式，生動展現了古蜀文明的獨特魅力與非遺文化的時代活力。

此外，中國裝備科技城（德陽）北京推介會匯聚了550餘家知名企業、高校、投融資機構和商協會代表，18個招商引資項目、8個產銷合作項目及7個文旅合作專案現場集中簽約，涵蓋先進製造、數位經濟、材料化工、食品、文化旅遊等重點領域。

