超出預期！小米第3季財報獲利創新高 汽車首度賺錢

小米集團18日發布第3季財報營收人民幣1,131億元，年增22.3%，連續四季突破千億元；經調整淨利潤人民幣113億元，創下歷史新高，年增80.9%，雙雙超出市場預期，其中，小米汽車及AI等創新業務首次出現單季轉虧為盈，獲利人民幣7億元。

華爾街見聞報導，小米第3季營收中，小米汽車就有人民幣283億元，年增197.9%，交車量10.88萬輛創歷史新高，並較第2季成長33.8%，主因小米首款電動休旅車YU7上市。

更重要的是，小米電動汽車及AI等創新業務實現人民幣7億元的獲利，標誌著小米汽車業務從虧損轉向獲利的里程碑。尤其，汽車業務毛利率25.5%在造車新勢力車企中處於領先水準。

小米第3季智慧手機出貨量4,330萬支，連續九個季度增長；全球市場占有率達13.6%，連續21個季度排名前三名；AIoT平台連接設備首次突破10億台，達10.36億台；月活躍用戶7.42億；互聯網服務收入人民幣94億元創新高，年增10.8%。

小米手機在高端市占率大幅提升，小米17系列銷量破紀錄。智能手機營收人民幣460億元，第3季大陸國內智能手機銷量排名第二，其中人民幣4,000-6,000元價位市占率18.9%，提升5.6個百分點。小米17系列首月銷量對比前一代增長約30%，其中小米17 Pro、小米17 Pro Max占比超過80%。

小米公司表示，小米汽車毛利率提升主要得益於核心零部件成本下降、單位製造成本降低的規模效應及單價較高的電動休旅車YU7交車占比提升。汽車單價從人民幣25.37萬元提升至26.01萬元，印證了產品結構升級的邏輯。

小米並加大研發投入，第3季研發投入人民幣91億元，年增52.1%，前三季累計人民幣235億元，研發人員2萬4,871人創新高。資本支出為人民幣53.8億元，遠超過外界預估的人民幣20億元。

小米在AI領域的布局逐步清晰，Xiaomi-MiMo-Audio語音大模型完成了語言、視覺、語音全系列基座模型矩陣，Xiaomi Miloco方案率先探索大模型驅動的全屋智慧。