澳門特首施政報告：經濟結構仍單一 抗風險能力不強

中央社／ 香港18日電

澳門行政長官岑浩輝今天發表施政報告，強調澳門經濟結構仍然單一，也就是過於倚賴賭博業，抵禦風險能力不強。

岑浩輝在立法會進行的2026年施政報告中表示，澳門經濟、社會發展仍然面臨不少風險挑戰，特別是經濟結構單一的情況沒有根本改變，抵禦風險能力不強。

他說，經濟適度多元發展是一道「必做題」，而且必須加快做；澳門政府將從加大政策支持、增加資金投入、優化營商環境等方面，着力培育具有國際競爭力的新產業，有效落實經濟適度多元發展的目標。

此外，澳門政府也會促進博彩業健康有序發展。

根據報告，澳門今年前3季的本地生產毛額（GDP）為3013.3億澳門元（約新台幣1.17兆元），較去年同期上升4.2%。

截至今年9月底，澳門的財政儲備為6580億元，其中基本儲備及超額儲備分別為1673億元及4907億元。

在未來施政方向和目標上，岑浩輝提出繼續築牢「國家安全」屏障、深化公共行政改革、推進中醫藥大健康產業發展、推動現代金融業提質發展、加快培育高新技術產業、發揮和拓展中葡平台功能等。

岑浩輝還承諾一系列福利措施，包括繼續向每名合格永久居民派發1萬元、每名合格非永久居民派發6000元、向每名合資格居民的退休積金注資7000元，其餘還有醫療資助、結婚津貼、失業津貼、喪葬津貼、疾病津貼等。

此外，當地老人可繼續每年獲得敬老金1萬元，養老金3900元。

相關新聞

百度第3季財報意外虧損112億人民幣 首度披露AI成長50%

百度18日公布第3季財報營收人民幣311.7億元，年減7%，意外虧損人民幣112億元，若不按美國通用會計準則，歸屬於百度...

澳門再度向民眾發錢 金額曝光

澳門特首發表上任後第二分施政報告，對澳門人來說報告的最大看點，是澳門永久居民可再獲一萬澳門元現金（約台幣四萬元）。

超出預期！小米第3季財報獲利創新高 汽車首度賺錢

小米集團18日發布第3季財報營收人民幣1,131億元，年增22.3%，連續四季突破千億元；經調整淨利潤人民幣113億元，...

川普禁Nvidia晶片輸中助攻？ 寒武紀陳天石身價衝1600億

美國關稅戰禁Nvidia輝達(另稱英偉達)晶片輸中，反捧出中國AI富豪、寒武紀創辦人陳天石，他的身價暴衝到225億美元(...

兩岸茶博會 吸引173台企參展 展位數量增長14.3%

第17屆海峽兩岸茶業博覽會16日在福建省武夷山市舉行。本屆茶博會共吸引850多家企業參展，其中來自台灣的企業173家。

訪港遊客前10月4100萬人次升12% 全年料5000萬人次

十一中秋超級黃金周帶動訪港旅客數字節節上升，旅遊發展局17日公布，10月錄得訪港旅客約為460萬人次，按年上升12%，帶...

