澳門特首施政報告：經濟結構仍單一 抗風險能力不強

澳門行政長官岑浩輝今天發表施政報告，強調澳門經濟結構仍然單一，也就是過於倚賴賭博業，抵禦風險能力不強。

岑浩輝在立法會進行的2026年施政報告中表示，澳門經濟、社會發展仍然面臨不少風險挑戰，特別是經濟結構單一的情況沒有根本改變，抵禦風險能力不強。

他說，經濟適度多元發展是一道「必做題」，而且必須加快做；澳門政府將從加大政策支持、增加資金投入、優化營商環境等方面，着力培育具有國際競爭力的新產業，有效落實經濟適度多元發展的目標。

此外，澳門政府也會促進博彩業健康有序發展。

根據報告，澳門今年前3季的本地生產毛額（GDP）為3013.3億澳門元（約新台幣1.17兆元），較去年同期上升4.2%。

截至今年9月底，澳門的財政儲備為6580億元，其中基本儲備及超額儲備分別為1673億元及4907億元。

在未來施政方向和目標上，岑浩輝提出繼續築牢「國家安全」屏障、深化公共行政改革、推進中醫藥大健康產業發展、推動現代金融業提質發展、加快培育高新技術產業、發揮和拓展中葡平台功能等。

岑浩輝還承諾一系列福利措施，包括繼續向每名合格永久居民派發1萬元、每名合格非永久居民派發6000元、向每名合資格居民的退休積金注資7000元，其餘還有醫療資助、結婚津貼、失業津貼、喪葬津貼、疾病津貼等。

此外，當地老人可繼續每年獲得敬老金1萬元，養老金3900元。