百度第3季財報意外虧損112億人民幣 首度披露AI成長50%

百度18日公布第3季財報營收人民幣311.7億元，年減7%，意外虧損人民幣112億元，若不按美國通用會計準則，歸屬於百度的淨利潤為人民幣38億元，年減35%，百度並首度披露AI業務營收增速超過50%。

百度第3季財報出現虧損的主要原因包括傳統核心業務收入下滑以及對AI等新業務的持續高投入，尤其搜索廣告等傳統業務面臨字節跳動、騰訊等業者的激烈競爭，收入增速放緩，影響整體盈利能力。

華爾街見聞報導，百度第3季財報首次披露AI業務營收年增超過50%，其中，AI雲收入年增33%；AI應用收入達人民幣26億元；AI原生行銷服務收入年增262%達人民幣28億元。

百度董事長李彥宏表示，第3季全方位展示AI為業務帶來的變革性價值，得益於越來越多的企業採用百度的AI產品和解決方案，AI雲保持穩健的增長勢頭；蘿蔔快跑全無人運營規模加速擴大，全球化腳步加快，已進入瑞士市場，同時保持了行業領先的安全標準；在移動生態中，智慧體和數字人等AI原生商業化產品帶來快速的收入增長，顯示出強大的長期潛力。

李彥宏強調，百度將繼續開拓人工智慧創新，為用戶、企業和社會創造巨大價值，鞏固百度在AI時代的領導地位。

百度AI雲強勁增長33%，其中AI高性能計算基礎設施的訂閱收入年增128%。IDC最新發布《中國AI公有雲服務市場份額》報告顯示，百度智慧雲連續六年、累計十次蟬聯中國AI公有雲市場冠軍。

AI應用方面，Q3收入達人民幣26億元，AI應用涵蓋百度文庫、百度網盤、數位員工等多款旗艦型產品，致力於解決個人和企業在特定場景下的不同需求。值得一提的是，大部分AI應用採用高黏性的訂閱模式，可持續創造高品質收入。

同時，自動駕駛計程車業務的蘿蔔快跑Q3全球出行服務次數達310萬，年增212%，相較Q2的148%增速持續加速；10月，蘿蔔快跑每周全無人單量超25萬；截至11月，累計全球出行服務次數1,700萬。蘿蔔快跑足跡已覆蓋全球22座城市，全無人駕駛里程突破1.4億公里，自動駕駛的總里程超過2.4億公里。

今年來，蘿蔔快跑加快全球化佈局，先後獲杜拜首批自動駕駛測試牌照、阿布達比首批全無人商業化運營許可；10月，蘿蔔快跑與PostBus達成戰略合作，將在瑞士推出自動駕駛出行服務AmiGo。