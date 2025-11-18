陸車市有多捲？賓士、保時捷已成年輕人也開得起的國民車

中國大陸汽車產業嚴重「內捲」（激烈競爭），新車價格狂跌，連帶衝擊二手汽車市場，現在2020款之前的賓士C-Class人民幣10萬元（約合新台幣43萬元）起跳，二手保時捷也只要人民幣十幾萬。過去公認的歐洲豪華名車，如今已成為大陸年輕人也開得起的國民車。

「寶寶們，2020款之前的奔馳C級價格都在10萬元級別，非常划算，有意向的可以線下來看看。」上海第一財經指出，11月中旬某個工作日下午，在上海嘉定一家大型豪華二手車交易市場，二手車商主播正在「帶貨」，他們推銷二手豪車，主打的是性價比賣點。

第一財經記者近期多次走訪上海和北京兩地二手豪車交易市場，發現在新車尚不能穩住終端價格的背景下，二手豪車「三年打五折」似乎已經成了普遍市場行情。在「十幾萬就能開上保時捷」「次新小米SU7 Ultra轉頭就降十幾萬」的「撿漏誘惑」下，中國年輕人盯上了二手豪車市場。

中國汽車流通協會和精真估聯合發布的《2025年10月中國汽車保值率研究報告》顯示，除Land Rover和LEXUS，10月豪華品牌二手車保值率全線下滑。

報導稱，二手車行情與新車市場緊密相關，豪華品牌面臨激烈市場競爭庫存壓力大，新車降價直接導致二手車貶值加速。不僅是保時捷，ABB（奧迪、賓士、BMW）等車型新車均大幅促銷。大陸二手車行業內「以價換量」已成主流，大店標價已接近底價。

在上海的二手車交易市場，百萬級豪車瑪莎拉蒂Levante，2018年上牌、行駛里程約7萬公里的二手車售價還不到人民幣27萬元，相當於打2.5折。

上海一位二手車商表示，經典車型因為其市場地位和認知度較為穩固，所以相對來說更保值。但總體而言，現在沒有什麼車保值，因為新車就不保值，掉價太快，二手車則是加劇了這種趨勢，因為價格要根據新車行情走。

第一財經指出，公開數據顯示，目前在中國二手豪車市場，「90後」買家占比已從2019年的23%躍升至2024年的47%。但另一方面，這些豪華名車的後續維修、保養費用以及使用成本其實都不低，隨著愈來愈多年輕人進場，市場上也開始出現二手豪車「買得起開不起」的聲音。