快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

陸車市有多捲？賓士、保時捷已成年輕人也開得起的國民車

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國汽車市場內捲嚴重，各國車廠近年來在大陸市場都面臨不小的挑戰。圖為今年4月上海車展期間保時捷的展位。（路透）
中國汽車市場內捲嚴重，各國車廠近年來在大陸市場都面臨不小的挑戰。圖為今年4月上海車展期間保時捷的展位。（路透）

中國大陸汽車產業嚴重「內捲」（激烈競爭），新車價格狂跌，連帶衝擊二手汽車市場，現在2020款之前的賓士C-Class人民幣10萬元（約合新台幣43萬元）起跳，二手保時捷也只要人民幣十幾萬。過去公認的歐洲豪華名車，如今已成為大陸年輕人也開得起的國民車。

「寶寶們，2020款之前的奔馳C級價格都在10萬元級別，非常划算，有意向的可以線下來看看。」上海第一財經指出，11月中旬某個工作日下午，在上海嘉定一家大型豪華二手車交易市場，二手車商主播正在「帶貨」，他們推銷二手豪車，主打的是性價比賣點。

第一財經記者近期多次走訪上海和北京兩地二手豪車交易市場，發現在新車尚不能穩住終端價格的背景下，二手豪車「三年打五折」似乎已經成了普遍市場行情。在「十幾萬就能開上保時捷」「次新小米SU7 Ultra轉頭就降十幾萬」的「撿漏誘惑」下，中國年輕人盯上了二手豪車市場。

中國汽車流通協會和精真估聯合發布的《2025年10月中國汽車保值率研究報告》顯示，除Land Rover和LEXUS，10月豪華品牌二手車保值率全線下滑。

報導稱，二手車行情與新車市場緊密相關，豪華品牌面臨激烈市場競爭庫存壓力大，新車降價直接導致二手車貶值加速。不僅是保時捷，ABB（奧迪、賓士、BMW）等車型新車均大幅促銷。大陸二手車行業內「以價換量」已成主流，大店標價已接近底價。

在上海的二手車交易市場，百萬級豪車瑪莎拉蒂Levante，2018年上牌、行駛里程約7萬公里的二手車售價還不到人民幣27萬元，相當於打2.5折。

上海一位二手車商表示，經典車型因為其市場地位和認知度較為穩固，所以相對來說更保值。但總體而言，現在沒有什麼車保值，因為新車就不保值，掉價太快，二手車則是加劇了這種趨勢，因為價格要根據新車行情走。

第一財經指出，公開數據顯示，目前在中國二手豪車市場，「90後」買家占比已從2019年的23%躍升至2024年的47%。但另一方面，這些豪華名車的後續維修、保養費用以及使用成本其實都不低，隨著愈來愈多年輕人進場，市場上也開始出現二手豪車「買得起開不起」的聲音。

豪車 上海 年輕人
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台中賓士炸街團圍毆滅火器大叔 8歹徒全數落網送辦

影／畫面曝光！台中大叔拿滅火器獨戰賓士炸街團 警4分鐘到被疑太慢

館長大回擊！轟「大師兄」吸血千萬如恐嚇集團　開保時捷月薪高達50萬

8成年輕人想創業 輔導年輕人創業的青創土城電商基地招募中

相關新聞

受高市拖累 大陸暫緩蠟筆小新、工作細胞等片上映

中日緊張局勢升溫，大陸暫緩日本進口片上映。央視昨深夜報導，《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》等進口日本影片將...

川普禁Nvidia晶片輸中助攻？ 寒武紀陳天石身價衝1600億

美國關稅戰禁Nvidia輝達(另稱英偉達)晶片輸中，反捧出中國AI富豪、寒武紀創辦人陳天石，他的身價暴衝到225億美元(...

兩岸茶博會 吸引173台企參展 展位數量增長14.3%

第17屆海峽兩岸茶業博覽會16日在福建省武夷山市舉行。本屆茶博會共吸引850多家企業參展，其中來自台灣的企業173家。

訪港遊客前10月4100萬人次升12% 全年料5000萬人次

十一中秋超級黃金周帶動訪港旅客數字節節上升，旅遊發展局17日公布，10月錄得訪港旅客約為460萬人次，按年上升12%，帶...

陸車市有多捲？賓士、保時捷已成年輕人也開得起的國民車

中國大陸汽車產業嚴重「內捲」（激烈競爭），新車價格狂跌，連帶衝擊二手汽車市場，現在2020款之前的賓士C-Class人民...

瑞幸咖啡第3季營收大增50% 狠狠甩開星巴克

因近幾年在中國市場表現不理想，全球咖啡巨頭星巴克本月4日宣布將中國業務至多60%的股權出售給博裕資本，大陸平價咖啡龍頭品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。