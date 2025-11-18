快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞幸咖啡第3季營收大增50% 狠狠甩開星巴克

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸平價咖啡龍頭品牌瑞幸咖啡今年第三季營收大幅成長50.2%，營收成長率狠狠甩開星巴克。（記者陳湘瑾／攝影）
大陸平價咖啡龍頭品牌瑞幸咖啡今年第三季營收大幅成長50.2%，營收成長率狠狠甩開星巴克。（記者陳湘瑾／攝影）

因近幾年在中國市場表現不理想，全球咖啡巨頭星巴克本月4日宣布將中國業務至多60%的股權出售給博裕資本，大陸平價咖啡龍頭品牌「瑞幸咖啡」則是強勢崛起。瑞幸昨晚公布第三季財報顯示，第三季瑞幸實現淨收入達人民幣152.9億元，增長50.2%，利潤17.8億元，增長12.9%。

星巴克10月30日發布的2025財年第四季及全財年業績報告則顯示，中國市場2025全財年收入達到31.05億美元，增長5%。

上海第一財經報導，瑞幸管理層認為，第三季淨收入增長主要來自於門市數量增長及月度交易客戶數增長帶動。第三季瑞幸咖啡單季度淨新開門店3,008家，增長11.5%，截至第三季末，瑞幸咖啡門店總數增至2萬9,214家。同時，平均每月交易客戶數達到1.1億，增長40.6%。

從第二季起，大陸幾大外賣平台提供大規模補貼的「外賣大戰」也帶動瑞幸咖啡業績增長。財報顯示，第三季度瑞幸咖啡單季配送費用為人民幣28.9億元，比2024年同期增長211.4%，主要來自於第三方配送量快速增長。銷售和市場費用為7.5億元，增長27.5%，主要是由於外賣和直播平台佣金的增加帶動。

瑞幸咖啡執行長郭謹一表示，外賣大戰對於大陸咖啡行業發展帶來巨大推動，加速市場整合和集中度的提升，也帶來較高業務基數。目前第四季現製飲品行業進入淡季，平台補貼力度開始快速收縮，預計未來補貼形式更加精細化，加上咖啡生豆價格持續高位運行等諸多因素，預計會給四季和明年的業務增速帶來壓力和挑戰。

此外，關於郭謹一近期在廈門企業家日大會上表示，隨著歷史遺留問題全面解決、企業經營態勢持續向好，正積極推動重回美國主板上市進程，引發市場關注。對此他回應，瑞幸持續關注美國資本市場，但目前對於重返美國主板上市沒有明確的時間表。

截至今年三季度末，瑞幸咖啡海外門市數量增長至118家，新加坡為68家、馬來西亞45家和美國5家，相比於大陸大舉展店，海外市場拓展依然較為謹慎。

咖啡 美國 外賣
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

一秒飛威尼斯！統一時代百貨「歐洲耶誕燈光秀」，星巴克同步新品上市

連2天「大杯買1送1」！ 星巴克半價爽喝「星冰樂系列」+「黑櫻桃聖誕新品」浪漫登場

星巴克「大杯買1送1」！雙11限定、限時9小時 「冬日最強那堤、星冰樂全系列」都能點

星巴克「買一送一」又來了！連續2天、「太妃核果風味那堤」回歸登場

相關新聞

受高市拖累 大陸暫緩蠟筆小新、工作細胞等片上映

中日緊張局勢升溫，大陸暫緩日本進口片上映。央視昨深夜報導，《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》等進口日本影片將...

瑞幸咖啡第3季營收大增50% 狠狠甩開星巴克

因近幾年在中國市場表現不理想，全球咖啡巨頭星巴克本月4日宣布將中國業務至多60%的股權出售給博裕資本，大陸平價咖啡龍頭品...

大陸油企攻矽智財 和順石油要買台資企業

A股上市公司和順石油發布公告稱，擬以現金方式收購矽智財企業上海奎芯集成電路設計有限公司（奎芯科技）不低於34%的股權，同...

大陸無人配送車 衝海外市場

大陸無人城配物流車（Robovan，城配車）升溫，領軍企業獲大額投資，其中，九識智能與新石器今年融資逾10億美元，兩家公...

A股IPO企業 前十月增四倍

數據顯示，今年前十個月，A股共有195家企業IPO被受理，較去年同期的35家增長超400%。其中，北交所新增受理122家...

阿里AI模型千問App公測版上線 叫陣ChatGPT

大陸科技巨頭阿里巴巴宣布千問應用程式（App）公測版上線，全力進軍AI to C市場（面向消費者的人工智慧），與美國人工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。