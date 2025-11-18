瑞幸咖啡第3季營收大增50% 狠狠甩開星巴克

因近幾年在中國市場表現不理想，全球咖啡巨頭星巴克本月4日宣布將中國業務至多60%的股權出售給博裕資本，大陸平價咖啡龍頭品牌「瑞幸咖啡」則是強勢崛起。瑞幸昨晚公布第三季財報顯示，第三季瑞幸實現淨收入達人民幣152.9億元，增長50.2%，利潤17.8億元，增長12.9%。

星巴克10月30日發布的2025財年第四季及全財年業績報告則顯示，中國市場2025全財年收入達到31.05億美元，增長5%。

上海第一財經報導，瑞幸管理層認為，第三季淨收入增長主要來自於門市數量增長及月度交易客戶數增長帶動。第三季瑞幸咖啡單季度淨新開門店3,008家，增長11.5%，截至第三季末，瑞幸咖啡門店總數增至2萬9,214家。同時，平均每月交易客戶數達到1.1億，增長40.6%。

從第二季起，大陸幾大外賣平台提供大規模補貼的「外賣大戰」也帶動瑞幸咖啡業績增長。財報顯示，第三季度瑞幸咖啡單季配送費用為人民幣28.9億元，比2024年同期增長211.4%，主要來自於第三方配送量快速增長。銷售和市場費用為7.5億元，增長27.5%，主要是由於外賣和直播平台佣金的增加帶動。

瑞幸咖啡執行長郭謹一表示，外賣大戰對於大陸咖啡行業發展帶來巨大推動，加速市場整合和集中度的提升，也帶來較高業務基數。目前第四季現製飲品行業進入淡季，平台補貼力度開始快速收縮，預計未來補貼形式更加精細化，加上咖啡生豆價格持續高位運行等諸多因素，預計會給四季和明年的業務增速帶來壓力和挑戰。

此外，關於郭謹一近期在廈門企業家日大會上表示，隨著歷史遺留問題全面解決、企業經營態勢持續向好，正積極推動重回美國主板上市進程，引發市場關注。對此他回應，瑞幸持續關注美國資本市場，但目前對於重返美國主板上市沒有明確的時間表。

截至今年三季度末，瑞幸咖啡海外門市數量增長至118家，新加坡為68家、馬來西亞45家和美國5家，相比於大陸大舉展店，海外市場拓展依然較為謹慎。