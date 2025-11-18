快訊

受高市拖累 大陸暫緩蠟筆小新、工作細胞等片上映

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中日緊張局勢升溫，大陸暫緩日本進口片上映。圖為江蘇南京一家電影院排隊的客人。（中通社）
中日緊張局勢升溫，大陸暫緩日本進口片上映。圖為江蘇南京一家電影院排隊的客人。（中通社）

中日緊張局勢升溫，大陸暫緩日本進口片上映。央視昨深夜報導，《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》等進口日本影片將暫緩上映。

報導指出，經向影片引進方和發行方覈實，此次調整是對日本進口片綜合市場表現與中國觀眾情緒評估作出的審慎決策。

報導稱，此前，動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇第一章 猗窩座再襲》上映後，依託IP積累的粉絲基礎，取得初期票房佳績。但是，隨著日本首相高市早苗發表錯誤言論，立即引發廣大中國觀眾的強烈不滿。

「受高市早苗奇談怪論的拖累」，此動畫電影上映三天後票房已呈顯著下滑態勢，市場熱度快速回落。目前，上映第五日的票房預測已經跌至人民幣2,000萬元左右。

在此背景下，對原擬於近期上映的日本影片，相關進口方和發行方均表示，日方的挑釁性言論，勢必會影響中國觀眾對日本影片的觀感。相關方面將遵循市場規律，尊重觀眾意願，決定暫緩上映。

報導強調，截至11月16日，今年大陸票房已達人民幣455.43億元，穩居全球第二大電影市場。其中，大陸國產影片人民幣402.98億元，佔比達到88.48%。今年也成為大陸影史上國產影片票房第三次破人民幣400億元大關的年份。

日本 影片 人民幣
相關新聞

受高市拖累 大陸暫緩蠟筆小新、工作細胞等片上映

中日緊張局勢升溫，大陸暫緩日本進口片上映。央視昨深夜報導，《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》等進口日本影片將...

瑞幸咖啡第3季營收大增50% 狠狠甩開星巴克

因近幾年在中國市場表現不理想，全球咖啡巨頭星巴克本月4日宣布將中國業務至多60%的股權出售給博裕資本，大陸平價咖啡龍頭品...

大陸油企攻矽智財 和順石油要買台資企業

A股上市公司和順石油發布公告稱，擬以現金方式收購矽智財企業上海奎芯集成電路設計有限公司（奎芯科技）不低於34%的股權，同...

大陸無人配送車 衝海外市場

大陸無人城配物流車（Robovan，城配車）升溫，領軍企業獲大額投資，其中，九識智能與新石器今年融資逾10億美元，兩家公...

A股IPO企業 前十月增四倍

數據顯示，今年前十個月，A股共有195家企業IPO被受理，較去年同期的35家增長超400%。其中，北交所新增受理122家...

阿里AI模型千問App公測版上線 叫陣ChatGPT

大陸科技巨頭阿里巴巴宣布千問應用程式（App）公測版上線，全力進軍AI to C市場（面向消費者的人工智慧），與美國人工...

