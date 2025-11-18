大陸油企攻矽智財 和順石油要買台資企業

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

A股上市公司和順石油發布公告稱，擬以現金方式收購矽智財企業上海奎芯集成電路設計有限公司（奎芯科技）不低於34%的股權，同時透過表決權委託，合計控制標的公司51%表決權，即取得奎芯科技的控制權。

值得注意的是，奎芯科技創辦人兼董事長陳琬宜為台灣人，其團隊網羅來自聯發科、世芯電子、超微等國際大廠人才。其專注於打造高速接口IP和Chiplet（小晶片）解決方案，且已構建覆蓋台積電、三星等國際晶圓廠的戰略合作網絡。

公告顯示，和順石油14日已與奎芯科技董事長陳琬宜簽訂「控制權收購意向協議」。和順石油擬以收購股權及增資方式購買標的公司不低於34%的股權，同時陳琬宜控制的奎芯科技17%的股權表決權委託給和順石油，確保和順石油能夠控制奎芯科技表決權股份的51%暨取得控制權。交易完成後，和順石油委派董事占據奎芯科技董事會席位三分之二。

奎芯科技2021年成立於上海，為大陸少數具備完整的高速接口IP產品矩陣的企業，填補大陸國內空白，逐步打破外商壟斷。目前已覆蓋UCIe（通用小晶片互連）、HBM、ONFI（開放式NAND快閃記憶體介面）、LPDDR（低功耗雙倍資料速率記憶體）、PCIe（高速周邊元件交互連接裝置）、eDP（嵌入式顯示連接埠）、USB等協議。最新產品UCIe Chiplet互聯IP已用於大陸國產大算力晶片中，支持萬卡級算力集群擴展。

雙方確認，奎芯科技100%的股權價值不高於人民幣15.88億元（增資後估值），預計最終交易金額不高於人民幣5.4億元（約新台幣24億元）。

和順石油公司2005年7月成立，是湖南首家獲得陸商務部批准取得成品油批發資質的民營石油企業。該公司認為奎芯科技所在的半導體IP相關行業發展前景較好，擬在相關領域進行戰略布局，尋找新業績增長點。但因跨行業運營管理能力、協調整合能力等將有考驗，故該交易有風險。

戰略 上海 人民幣
