阿里AI模型千問App公測版上線 叫陣ChatGPT

大陸科技巨頭阿里巴巴宣布千問應用程式（App）公測版上線，全力進軍AI to C市場（面向消費者的人工智慧），與美國人工智慧公司Open AI旗下ChatGPT展開全面競爭。截至目前，其已登陸各大應用商店，網頁版與PC版同步開放。

這款App基於開源模型Qwen3打造，阿里計劃將各類生活場景接入千問App，憑藉免費，以及與各類生活場景生態的結合，其將借助Qwen模型的海外影響力與ChatGPT直接爭奪海外用戶。

據科創板日報報導，面向全球市場的千問App國際版也將在近期上線。阿里核心管理層將千問項目視為「AI時代的未來之戰」，目前已抽調上百名工程師秘密辦公。在阿里巴巴位於杭州的總部園區，已有兩層辦公樓被劃為該專案的專屬區域。

未來，阿里計劃將地圖、外賣、訂票、辦公、學習、購物等各類生活場景接入千問APP，讓千問具備更強大的辦事能力。

此次千問APP的上線，被視為阿里巴巴進軍AI to C市場的關鍵一步。分析指出，若未來千問APP端使用量級放大，勢必也將帶來更高的Token調用與持續推理需求，從而繼續帶動AI算力與基礎設施投資的進一步擴張。

國海證券指出，對於C端，阿里擁有廣闊的用戶及流量基礎，向後看或有較大AI生態潛力待釋放。此次阿里AI應用布局向C端市場的傾斜，意味著未來一到兩年內，千問APP有望被打造成新的AI超級入口，並與阿里電商、文娛、本地生活深度協同。基於阿里積累的深厚用戶基本盤與大規模AI基建規劃，相關AI應用及算力產業鏈將持續受益。

