大陸無人配送車 衝海外市場

大陸無人城配物流車（Robovan，城配車）升溫，領軍企業獲大額投資，其中，九識智能與新石器今年融資逾10億美元，兩家公司均積極布局中東、東南亞與歐洲市場。城配車憑藉相對成熟的技術水準、清晰的商業模式和政策的大力支持，已成為L4自動駕駛最先商業化落地的方向之一。

據科創板日報報導，城配車近期在大陸快速導入，2024年全行業交付量超3,000輛，2025年估超兩萬輛。

城配車指城市無人駕駛物流配送車，利用光學雷達、GPS及電腦視覺完成貨物運送，用於生鮮、商超、醫療等末端配送。

九識智能今年完成B輪總融資達4億美元，新石器D輪逾6億美元，合計募資約10億美元，接近獨角獸門檻。投資方多元，包括美團、螞蟻、百度、理想汽車及多地國資，海外資本也進場。