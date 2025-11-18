A股IPO企業 前十月增四倍

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

數據顯示，今年前十個月，A股共有195家企業IPO被受理，較去年同期的35家增長超400%。其中，北交所新增受理122家。大陸券商投行業者稱，對於IPO業務復甦的感受較為明顯，立項數量有所增加，部分業者正進行結構調整因應市場變化。

財聯社引述數據顯示，滬深交易所前十月共有68家企業完成IPO發行，較上年同期增長11.48%；IPO融資規模則達到人民幣881.24億元，較上年同期的438億元翻倍。

報導認為，主要受2023年「827新政」影響，在審核標準趨緊的背景下，上市企業質量顯著提升，單家企業平均募資額從上年同期人民幣7.18億元躍升至人民幣12.96億元，增幅超80%，資本市場對優質資產青睞度提高。

此外，資金向硬科技傾斜趨勢明顯：創業板、科創板分別募資人民幣216.16億元、171.78億元，合計占比超44%；工業、資訊技術、材料三大行業IPO數量和融資額領跑市場，分別占總量的66%和50%，成IPO市場主力軍。

對於A股IPO受理量激增，中國基金報報導，興業證券相關人士指出，主要受到政策、經濟、市場與監管共振的結果，既體現結構性的政策導向，也折射出企業與市場需求的動態變化。

據東方財富統計顯示，近五年A股市場IPO有如乘過山車，IPO首發家數在2021年達到最高點523家後，後因大陸官方行資本市場改革而逐年下滑，其中2024年為近五年低點，家數僅100家，預計今年會稍微增長，但可能維持穩定增長路線。

IPO 人民幣 資本市場
