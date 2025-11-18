台灣科技展團 增長至12家

甫閉幕的第二十七屆中國國際高新技術成果交易會（簡稱高交會），台灣科技展團再拓新局。近三年來台灣科技展團的參展陣容穩步增長至今年的12家。

中新社報導，此次展團採用「兩大核心展區」佈局，精準覆蓋高潛力科技賽道：3E消費電子展區匯聚4家企業，聚焦智能生活場景創新；半導體與集成電路展區集結8家企業，深耕核心元器件與材料技術突破，全方位展現台灣科技產業的多元實力。

在3E消費電子展區，第三次參加高交會的深圳市興華台手寫科技有限公司，聚焦原筆跡數字書寫與智慧教室工程。此次推出多款符合人體工學的新產品，產品廣泛應用於數字化繪畫、教學、政務等多個領域。 該公司業務經理黃林勇說，公司多次參加在大陸不同城市舉辦的中國教育裝備展，他對大陸人工智能的發展速度很有感觸，尤其驚嘆智能翻譯的高效，希望通過高交會更加瞭解市場融入市場。

半導體與集成電路展區集結行業骨幹企業，覆蓋電子零件、IC芯片、半導體材料及設備等核心環節。「我們第一次參加高交會，希望藉此鏈接更多資源」。笙泉科技（深圳）有限公司工程部經理姚子揚說，昨天人流量非常大，今天雖然時間尚早，但整體客流也還不錯。該公司帶來單片機芯片MCU及其應用產品，其32位MG32F系列MCU兼具高抗干擾性與低功耗優勢，同時佈局新能源與節能應用新產品。

譜羅德電子科技（深圳）有限公司也是首次參加高交會，該公司是行業裡為數不多的擁有全產業鏈的電感製造商之一，此次參會主推新型一體成型電感技術。該公司經理邱炳憲介紹，該產品相較於以往成本更低、功率更高、性能更好，其應用場景覆蓋各類電源類產品，近兩三年市佔率持續提昇，在替代傳統電感方面成效顯著。他說，「來高交會的客戶群體很優質，而且他們的目標很明確，對我們的產品諮詢得很詳細」。

作為「中國科技第一展」，高交會已累計吸引超500家台灣企業參展，促成300餘項合作意向。