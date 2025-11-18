全球服裝市場 將達1.84兆美元

中國紡織工業聯合會會長孫瑞哲16日在廣東東莞舉行的2025世界服裝大會上表示，2025年，全球服裝市場規模預計將達1.84萬億美元，佔全球各國國內生產總值（GDP）的1.6%。

孫瑞哲表示，作為重要的民生產業、支柱產業，服裝產業已成為深度關聯全球發展與人類共同價值的戰略性產業。服裝行業以優質多元的供給滿足全球數十億人的美好生活需要。2024年，全球服裝消費量近1180億件。作為吸納就業、保障民生的關鍵力量，行業在推進全球可持續議程，特別是減貧事業中，彰顯發展溫度。

他說，2024年，全球服裝鞋帽電商市場規模達5774億美元。服裝行業關聯農工貿，是實現工業化、融入全球化的重要階梯。與數字經濟、創意經濟深度融合，成為驅動產業高級化、經濟多元化的核心動力。