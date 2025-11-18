全球服裝市場 將達1.84兆美元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國紡織工業聯合會會長孫瑞哲16日在廣東東莞舉行的2025世界服裝大會上表示，2025年，全球服裝市場規模預計將達1.84萬億美元，佔全球各國國內生產總值（GDP）的1.6%。

孫瑞哲表示，作為重要的民生產業、支柱產業，服裝產業已成為深度關聯全球發展與人類共同價值的戰略性產業。服裝行業以優質多元的供給滿足全球數十億人的美好生活需要。2024年，全球服裝消費量近1180億件。作為吸納就業、保障民生的關鍵力量，行業在推進全球可持續議程，特別是減貧事業中，彰顯發展溫度。

他說，2024年，全球服裝鞋帽電商市場規模達5774億美元。服裝行業關聯農工貿，是實現工業化、融入全球化的重要階梯。與數字經濟、創意經濟深度融合，成為驅動產業高級化、經濟多元化的核心動力。

服裝 規模
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／道奇康佛托投身自由市場 被看好明年球季復活

永擎電子11月19日 將以268元掛牌上市

化繁為簡：AiEZ TRADE 讓數據說話，加速台灣企業外銷決策

寫作教室／承認「不確定」展現思考的深度 跨出有效思辨的第一步

相關新聞

中日關係緊張壓力下 大陸多家旅行社暫停銷售日本旅遊行程

綜合日本共同社及中國媒體報導，儘管中國赴日旅遊人潮未見減少，但在中國官方相繼表態提醒公民近期避免前往日本的壓力下，中國多...

高交會成交金額 逾1700億人民幣

第二十七屆中國國際高新技術成果交易會（簡稱高交會）16日落幕，三天內促成1023項供需對接和投融資項目簽約，意向成交與投...

兩岸茶博會 吸引173台企參展

第十七屆海峽兩岸茶業博覽會16日在福建省武夷山市舉行。本屆茶博會共吸引850多家企業參展，其中來自台灣的企業173家。

全球服裝市場 將達1.84兆美元

中國紡織工業聯合會會長孫瑞哲16日在廣東東莞舉行的2025世界服裝大會上表示，2025年，全球服裝市場規模預計將達1.8...

台灣科技展團 增長至12家

甫閉幕的第二十七屆中國國際高新技術成果交易會（簡稱高交會），台灣科技展團再拓新局。近三年來台灣科技展團的參展陣容穩步增長...

中德財金對話 聯合聲明擴大雙向市場開放

大陸國務院副總理何立峰、德國財長克林拜爾今天在北京共同主持第四次中德高級別財金對話。據會後發布聯合聲明，雙方同意加強財金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。