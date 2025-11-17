中德財金對話 聯合聲明擴大雙向市場開放

大陸國務院副總理何立峰、德國財長克林拜爾今天在北京共同主持第四次中德高級別財金對話。據會後發布聯合聲明，雙方同意加強財金領域合作，在公平競爭的基礎上擴大雙向市場開放，承諾將維護國際及多邊合作，反對單邊主義和貿易保護主義。

克林拜爾是新一屆德國政府中，首個訪問大陸的部長級官員，他還將前往上海與德國企業負責人見面。在行前，克林拜爾曾表示大陸稀土出口政策將是此訪重要主題等，另據早前德新社等德媒報導，克林拜爾在第四次中德高級別財金對話上表示，雙方需就關鍵原材料的供應，以及產能過剩的削減等問題進行對話，他也強調，「公平競爭至關重要」。

據大陸財政部晚間發布，17日，何立峰和克林拜爾共同主持第四次中德高級別財金對話，雙方高級別官員出席對話。雙方同意加強財金領域合作，在公平競爭的基礎上擴大雙向市場開放；雙方致力於共同完善國際經濟治理，支持以世界貿易組織為核心、以規則為基礎、公平、開放、透明、包容、公正、可持續、非歧視的多邊貿易體制。

聯合聲明稱，雙方在對話中達成27個共識，涵蓋貿易、國際組織合作、雙向投資、綠色金融、保險、大宗商品交易、融資、金融基礎設施等多個領域。

第一項共識即為，雙方承諾將維護國際及多邊合作，反對單邊主義和貿易保護主義，支持二十國集團（G20）發揮國際經濟合作主要論壇作用。

聯合聲明還包括，雙方強調維護以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制的重要性，承諾繼續在國際貨幣基金組織框架下保持密切合作、期待2025年國際復興開發銀行股權審議按照利馬原則取得成果，和致力於以有效、全面和系統的方式解決中低收入國家的債務脆弱性問題。

同時，中德雙方堅定支持國際開發協會（IDA）、將繼續加強在亞投行框架下的協調和全方位合作、同意繼續在中德財政部政策研究合作機制下繼續合作、致力於在全球範圍內全面落實金融行動特別工作組（FATF）標準。以及，繼續加強國際發展合作、歡迎在夯實綠色金融與可持續金融基礎建設方面取得的重大進展、同意進一步加強銀行業保險業監管合作等。

據聲明，雙方歡迎進一步提高中德資本市場互聯互通，中方歡迎符合條件的德國機構在陸發行熊貓債，保障中德銀行參與各自大宗商品市場、同意進一步深化離岸人民幣市場合作。

聲明也提到雙方在衍生品市場、監管合作、資訊交換、金融科技的合作，以及鼓勵符合條件的金融機構到對方市場投資展業，中方歡迎符合條件的德國保險公司依法合規在華拓展業務，和兩國金融機構在貿易、投資、中小企業融資、航運金融等領域加強合作，以及債券市場參與等。