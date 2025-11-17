快訊

中日關係緊張壓力下 大陸多家旅行社暫停銷售日本旅遊行程

籃球／假球案後「沒臉見人」 涉案球員籃壇消失

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

中日關係緊張壓力下 大陸多家旅行社暫停銷售日本旅遊行程

中央社／ 台北17日電
旅行社示意圖。圖／AI生成
綜合日本共同社及中國媒體報導，儘管中國赴日旅遊人潮未見減少，但在中國官方相繼表態提醒公民近期避免前往日本的壓力下，中國多家大型旅行社已暫停銷售日本旅遊行程。即使已報名並付款，旅行社也已全額退款。

共同社報導提到，上述消息是由中國旅遊業界人士透露，但沒有提及是哪些大型旅行社停售了日本旅遊行程。不過報導直指，這些中國大型旅行社可能就是因應中國官方因日本首相高市早苗台灣有事」說，接連提醒公民近期避免前往日本，採取了停售措施。

另據紅星新聞報導，南京一家旅行社16日表示，近期不會安排日本旅遊行程，且對於已報名參加赴日旅行團的客人，也已全額退還款項。

根據報導，中國另一家旅行社也發布影片，宣布已報名該旅行社的日本團但尚未成行者，均可獲得全額退費或更改行程。

高市早苗在國會發表「台灣有事」相關主張後，中方反彈激烈，中國外交部、文旅部先後在14日、16日公開提醒中國公民近期避免前往日本。而中國國航、南航、東航等3大國營航空公司15日更宣布，今年底前的日本線機票可免費退票或更改日期。

綜合日媒報導，針對高市早苗「台灣有事」說持續發酵，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今天前往中國，預計明天與中國外交部亞洲司長劉勁松等人會談，屆時可能向北京當局表達，日本政府主張「台海和平與穩定很重要」的既有立場並未改變，即便雙方立場不同，也應避免影響人員交流。

